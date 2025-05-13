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陸配媽遭無禮對待！家教自稱「台大高材生」 模仿口音、亂嗆成績她氣哭

聯合新聞網／ 綜合報導
家教示意圖。圖／ingimage
家教示意圖。圖／ingimage

不少人會請家教來提升孩子成績，除了教學能力，家教的人品也很重要。一名網友發文抱怨，家裡幫妹妹找的家教上課第一天就遲到，還模仿媽媽口音、嗆其他人成績等超沒禮貌的行為，引發網友撻伐。

一名網友在Dcard發文表示，家裡幫妹妹找了一位家教，自稱是讀台大的，可以幫成績不好的孩子全科進步，然而這位老師不只試教第一天就大遲到，進門得知原PO媽是陸配後，竟然開始模仿中國口音，讓原PO感到不受尊重，媽媽詢問老師學歷時，對方竟然回答：「這不是應該要家長提早講我才能準備嗎」，讓原PO十分不解，「回答一下而已要準備什麼？」

由於原PO妹妹成績真的不太好，老師得知妹妹的成績後語氣有點瞧不起人，還牽扯到其他人，明明是請來教妹妹的，老師卻直言學期第一的原PO弟弟會考只能考到B，甚至還問到原PO的成績，原PO不想讓老師也拿她的成績大作文章，便回答：「好像不關你的事吧？」，孰料老師卻瞬間變臉，丟下一句「我不太喜歡姐姐（指原PO）」就走人了。

老師走後原PO媽媽覺得她做事太衝動，要為自己留條後路，但原PO認為尊重是互相的，「他對我們這麼糟，我要怎麼給他好臉色？爭執到最後我覺得很委屈，就哭了」，也提醒大家小心這位家教老師。

這差勁的家教體驗引發網友熱議，紛紛安慰原PO，「我覺得妳完全沒有錯，人怎麼可以沒禮貌到這種程度？他哪裡來的優越感？」、「不是，家教老師多得去了，怎麼妳們家還需要委屈求全？這光看開頭會遲到，還會陰陽怪氣家長的應該直接請他走路，下一個會更好」、「不是吧！學腔調的第一時間就該把他轟走了吧！還要馬上去仲介那客訴才對。妳們一家人真善良」、「我大學家教時，家長問學歷，我都直接回答就是。不論在學校、社會、職場……我最討厭的一種人：藉由貶低別人來抬高自己」。

台大 家教 會考 陸配

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