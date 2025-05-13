北市博嘉實小赴帛琉交流 學生超驚喜「總統來看我們」

台灣與帛琉共和國的友邦情誼再深化，台北市博嘉實驗國民小學師生甫結束一趟收穫滿滿的國際教育旅程，不只促成台帛學校首度締結姐妹校，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）更現身晚宴祝賀，台灣師生直呼超感動。博嘉實小說，帛琉學校預計明年回訪，目前規畫中。

博嘉實小以美創實驗教育精神為核心，近年積極拓展與友邦國家的深度交流，2023年50周年校慶有友邦聖文森國、聖露西亞、海地3國駐台使節共襄盛舉，校方近年鎖定離台較近、同為太平洋島國的友邦帛琉，作為長期發展、實體交流的國家。

該校研發處主任張哲源表示，台帛學生過往無深度交流經驗，因此校方去年起與帛琉駐台大使歐儒侃（David Adams Orrukem）夫婦討論今年赴帛琉一事，也結合教育部、教育局計畫，為國小1至6年級學生設計認識帛琉、SDGs等課程，歐儒侃夫人Janet Ebil Orrukem3月更到校與學生分享帛琉文化。

這趟自發性策畫友邦的國際教育行動為5月3日至7日，博嘉實小校長洪慧瑄、張哲源、教師林玉霞與楊穎琪，帶領17位學生前往帛琉Meyuns Elementary School（音譯：梅恩斯小學）。

5天4夜行程滿檔，台帛師生以英文交流。首日迎賓晚宴，雙方揮舞兩國國旗、唱歌同樂；翌日台帛孩子水上活動，熟識彼此，台灣學生晚間前往寄宿家庭，體驗2日在地文化；5月5日適逢帛琉國定假日，與帛琉家庭朝夕相處，一起度過買東西、海邊走走等日常。

張哲源說，6日來到帛琉學校上課，兩校簽署姐妹校協議，這是台灣第一所帛琉姐妹校；學生透過共同課程、海洋探索、體育活動與「SDGs 13與14」主題討論，建立對氣候行動與海洋保育的責任感，博嘉實小學生也分享台灣珍奶等美食、文化，種下跨國友誼的種子。

當天交流晚宴，張哲源直言不知道帛琉總統惠恕仁會來，只知道他很關切這次兩國交流，不久後得知惠恕仁將至，師生們看到總統到來，又驚又喜、相當興奮。

惠恕仁致詞分享，他童年赴日參與交流及至寄宿家庭生活的經驗，如今依然與當年的日本朋友保持聯繫；他期盼這場台帛首次小學層級的教育交流，能如當年他的經歷一樣，成為孩子們一生珍貴的回憶與連結。

博嘉實小校長洪慧瑄特別感謝Janet Ebil Orrukem，協助學校此次行程規畫與課程發展，更全程陪同，完成兩國首次的小學國際教育交流；也謝謝我國駐帛琉大使館期間協助。學生高睿鈞回憶，帛琉的海藍到令人無法忘記，更記得與Homestay家人的那日，一起逛水族館、聊天，「最感動的就是總統來看我們了！」