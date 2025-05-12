新校長還沒報到先嗆聲！板橋高中學生掛布條抗議 本人感嘆：我不是女暴君

新北市教育局4月底公布高中職校長異動名單，中和高中校長劉淑芬8月1日將接板橋高中，板中學生卻在校慶時貼出「板中不需要威權校長」布條，不滿劉在中和高中推動手機禁令。劉說，手機禁令其實早在前任校長就存在，板中學生對她有誤會，「我不是女暴君，未來接任板中會依照學風調整。」

學生在臉書社團「靠北板中2.0」發聲，批評劉淑芬相信收了手機，成績會變好的管理邏輯，是對學生自由的打壓，要求新校長上任前應正式承諾三大原則「不剝奪學生自由、不干涉學生自治、不打壓學生權益」，並校慶暨園遊會當日於教學大樓外牆掛抗議布條。

劉淑芬說，手機禁令一開始其實是前任校長開始執行，但成效不佳，待她接任後，有老師、家長會提出學生在課堂使用手機會影響上課，後經過校務會議，包括家長會、老師及學生代表參與、充分溝通後，才從原來手機箱變成是手機櫃管理，並強調是經過兩年的討論，說她威權是空穴來風。

劉感嘆，網路輿論把她形塑成女暴君，但自己其實是跟家長會、老師跟學生溝通，當初在中和高中實施是因為有老師提出的契機，但板中是一個學風自由的校園，除非有人提案校方才會對此充分討論，「不可能到一所學校就雷厲風行。」

教育局表示，會督請校方協助建立新任校長與學生代表溝通管道，以正式平台充分交換意見；並請校方啟動班級導師、輔導老師與學生會多方溝通機制，確保疑慮獲得回應。

新北市教育局長張明文也說，劉淑芬在中和高中擔任校長4年，之前也當過國中校長，是很有能力、有愛心的好校長，希望板中學生能好好認識新校長。校園風氣愈來愈民主，尊重學生的意見表達，但新校長還沒上任，師生之後有機會好好認識彼此，對校長的評價，不需要太早下定論。