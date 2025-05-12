傳女老師險墜樓是演習？ 高市教育局說話了

高雄市鳳山區某國小今天中午驚傳女老師跨越頂樓欄杆險墜樓事件，所幸學生及時發現趕緊通報學校，將人救下，有驚無險。不過事後校方稱是校園演習；教育局則證實女老師遭強制送醫，將連繫家屬協助後續治療及休養需求。

據了解，這起險墜樓驚魂事件發生在中午近1時，一名女老師疑似情緒不穩，爬上校舍頂樓，跨越欄杆趴在上面，當時因是午休時段，幾乎所有人都在教室休息，所幸幾個打掃學生較慢進教室路過看見，嚇得趕緊通報班導師。

導師一到現場，驚見女師掛在欄杆上搖搖欲墜，校方一方面發布演習通告，將學生留滯教室，另一方面派人安撫女師，大批警消人員也到校支援，最後成功並且安全把人救下，救護車隨後把女師送醫治療。

教育局調查，某國小教師站頂樓經救護人員強制送醫案，該教職員已學校安撫並返家，將持續協助教職員關懷與支持資源，並與家屬聯絡就醫與休養需求。學校亦已啟動對目睹師生輔導關懷機制，維護校園安全與學習秩序穩定。

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