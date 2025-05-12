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偏鄉校長齊聚新北雙溪高中 探索生成式AI應用新契機

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
透過AI研習，學習善用科技以減少人力負擔，將更多資源專注於教學本質。 圖／觀天下有線電視提供
透過AI研習，學習善用科技以減少人力負擔，將更多資源專注於教學本質。 圖／觀天下有線電視提供

因應AI技術快速發展，新北市偏遠學校教育資源中心今（12）日於新北市立雙溪高級中學辦理「AI智慧學習研習」，以「AI時代，為自己而學」為主題，邀請新北市多所偏鄉學校校長共聚一堂，透過實作與交流共學，推動智慧行政落實校園。

本次研習由永福國小校長蔡明貴擔任主講人，他長期關注數位治理與行政創新，擅長運用ChatGPT等生成式AI工具協助學校行政作業自動化，他更將AI應用導入教師專業社群，推動教師與行政同仁同步精進，實踐數位轉型。

蔡校長於研習中分享如何透過ChatGPT快速產出各式行政文本與報告內容，並以實際操作演示行政需求與AI生成之即時整合能力。他表示，AI不只是工具，更是一位可靠的行政助理。即使是偏鄉小校也能透過科技減少人力負擔，將更多資源專注於教學本質。

活動中各校校長分組實作，實際練習運用AI進行常見行政任務的處理與優化，同時互相交流應用心得，氣氛熱絡。多位校長表示，透過今日研習，不僅提升了對AI操作的信心，也獲得實用的行政應用技巧，回校後將積極導入，為學校打造更有效率的行政環境。

AI ChatGPT 偏鄉學校 教師 社群

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