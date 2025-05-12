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新北汐止3校「同業者」團膳傳食安問題 教局允2周內提檢討報告

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
市議員張錦豪今指出，新北上周有7校因團膳業者長期食安問題，遭教育局暫停供餐，但問題廠商味味美食公司也承包新北自立廚房，供應汐止3校午餐，5月3日、8日陸續發現菜桶有蟲、水果發霉等情況。記者劉懿萱／攝影
市議員張錦豪今指出，新北上周有7校因團膳業者長期食安問題，遭教育局暫停供餐，但問題廠商味味美食公司也承包新北自立廚房，供應汐止3校午餐，5月3日、8日陸續發現菜桶有蟲、水果發霉等情況。記者劉懿萱／攝影

新北市營養午餐再爆食安問題，市議員張錦豪今指出，新北上周有7校因團膳業者長期供餐有食安問題，教育局要求暫停供餐，但問題廠商味味美食公司也承包新北自立廚房，供應汐止3校午餐，5月3日、8日陸續發現菜桶有蟲、水果發霉等情況，業者已被學校記到80幾點，但暫停供應標準卻是100點，讓廠商「激皮皮」。

新北教育局長張明文承諾2周內提出檢討報告，他說，團膳跟自立廚房是分兩個系統，自立廚房有自己的契約，教育局會做好把關。新的年度會把表現不好的廠商通令全市，防堵問題廠商進到校園

張錦豪說，味味美食公司在團膳部分有7校停止供餐，同公司也承包自立廚房，供應汐止3校營養午餐，5月3日、8日陸續發現菜桶有蟲、水果發霉等情況，學校暫停供應標準是每校100點，跟之前泰山、三重等校標準50點不同，現在已經扣到80幾點，讓廠商「激皮皮（台語，意指不在乎）」。

張認為，味味在泰山等學校已扣達47點，業者卻立即解約規避被停牌壓力，汐止某校卻規定每校可扣100點，2校已經扣80幾點、一校達60幾點，這麼大的彈性讓業者扣點。張質疑，學校照正常招標程序，也調高8元午餐費，但過去4年只有這家廠商來投標，批評學校營養師有權無責、校長沒擔當，讓扣點標準設這麼寬鬆。

張明文說，新的年度會把表現不好的廠商通令全市，讓問題廠商不會進到校園，並承諾2周提出檢討報告。教育局補充，5月7日接獲家長反映，公辦民營廚房供餐有異物、水果品質不佳，當日請學校通知廠商盡速改善，但5月8日供餐情形未見改善，教育局要求學校自5月12日起暫停該業者供餐。

教育局指出，自立廚房由公職營養師監督製程及菜色品質，學校也隨時監廚，因涉及與停餐團膳同一廠商，會採相同標準處理，目前該自立午餐委外廠商記點，近4成是廠商人數與契約不符、近4成食材驗收及備料不足等、近2成則是有異物情形，另味味也承攬鳳鳴國小自立廚房，雖然目前供餐情形穩定，但近期會加強監廚密度。

教育局說，會持續跨局處聯合稽查，如有連續違規將重罰，並強力督導將違規紀錄列入評選參考，拒絕不良廠商進入校園。

市議員張錦豪今指出，新北上周有7校因團膳業者長期食安問題，遭教育局暫停供餐，但問題廠商味味美食公司也承包新北自立廚房，供應汐止3校午餐，5月3日、8日陸續發現菜桶有蟲、水果發霉等情況。記者劉懿萱／攝影
市議員張錦豪今指出，新北上周有7校因團膳業者長期食安問題，遭教育局暫停供餐，但問題廠商味味美食公司也承包新北自立廚房，供應汐止3校午餐，5月3日、8日陸續發現菜桶有蟲、水果發霉等情況。記者劉懿萱／攝影
市議員張錦豪今指出，新北上周有7校因團膳業者長期食安問題，遭教育局暫停供餐，但問題廠商味味美食公司也承包新北自立廚房，供應汐止3校午餐，5月3日、8日陸續發現菜桶有蟲、水果發霉等情況。記者劉懿萱／攝影
市議員張錦豪今指出，新北上周有7校因團膳業者長期食安問題，遭教育局暫停供餐，但問題廠商味味美食公司也承包新北自立廚房，供應汐止3校午餐，5月3日、8日陸續發現菜桶有蟲、水果發霉等情況。記者劉懿萱／攝影

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