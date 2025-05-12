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北市逾3成學校預算未編足 國中生平均擁書率全國墊底

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
有家長指出，圖書館內某些書籍封面泛黃、邊角破損、甚至發霉，還有書頁一翻就碎舊書，甚至出版超過十年，仍是主力館藏，質疑「圖書館變成破書堆放處，孩子怎麼會想走進去借書」。圖／北市議員王欣儀提供
有家長指出，圖書館內某些書籍封面泛黃、邊角破損、甚至發霉，還有書頁一翻就碎舊書，甚至出版超過十年，仍是主力館藏，質疑「圖書館變成破書堆放處，孩子怎麼會想走進去借書」。圖／北市議員王欣儀提供

108課綱強調素養與跨域學習，但議員質疑北市每名國中生平均擁有的書冊數遠低於全國平均，學校圖書資訊有3成學校預算未編足額，家長更抱怨部分學校藏書破舊、發霉未汰換。教育局表示，會協助各校每年汰換一定比率舊書，並要求未編足額學校務必編足符合規定。

根據教育部統計，113學年度北市國中圖書館每位學生平均僅擁有26.69冊圖書，不僅低於全國平均33.21冊，更在全國22縣市中擁書率「敬陪末座」。更有家長指出，圖書館內某些書籍封面泛黃、邊角破損、甚至發霉，還有書頁一翻就碎舊書，甚至出版超過十年，仍是主力館藏，質疑「圖書館變成破書堆放處，孩子怎麼會想走進去借書？」

議員王欣儀也說，台北市作為首都，理應資源最充足，擁書率不但墊底，而且只能讀舊書、翻破書，教育局對圖書資源管理明顯失能，「這就是我們推動閱讀教育該有的水準嗎？」且根據「圖書館設立及營運標準」規定，應定期館藏清點，可以報廢館藏量3%以內的圖書，但部分學校因擔心總冊數下滑、無力補書，寧可不報廢，導致破書堆積、影響閱讀品質。

王欣儀認為，國中圖書館購置「圖書資訊」經費應占教學設備費10%以上，但2024、2025年逾三成學校未達標，教育局應全面盤點補充館藏，協助未達標學校改善圖書資源，且許多民間單位都有意願捐書，呼籲市府應建立「捐書機制」，加強宣導，勿讓圖書資源墊底成為台北市推動閱讀教育的難堪標籤。

教育局長湯志民說，圖書館是學校心臟，知識殿堂底下充實知識是最重要，會去督導各校，若有必要會給予資金等資源，要求學校要有一定比例汰換。副局長陳素慧補充，目前查看約有21校預算未編足，但多數是因為有畸零數才未編足額，教育局已提醒各校相關預算務必編足額，避免類似情形再發生。

有家長指出，圖書館內某些書籍封面泛黃、邊角破損、甚至發霉，還有書頁一翻就碎舊書，甚至出版超過十年，仍是主力館藏，質疑「圖書館變成破書堆放處，孩子怎麼會想走進去借書」。圖／北市議員王欣儀提供
有家長指出，圖書館內某些書籍封面泛黃、邊角破損、甚至發霉，還有書頁一翻就碎舊書，甚至出版超過十年，仍是主力館藏，質疑「圖書館變成破書堆放處，孩子怎麼會想走進去借書」。圖／北市議員王欣儀提供
有家長指出，圖書館內某些書籍封面泛黃、邊角破損、甚至發霉，還有書頁一翻就碎舊書，甚至出版超過十年，仍是主力館藏，質疑「圖書館變成破書堆放處，孩子怎麼會想走進去借書」。圖／北市議員王欣儀提供
有家長指出，圖書館內某些書籍封面泛黃、邊角破損、甚至發霉，還有書頁一翻就碎舊書，甚至出版超過十年，仍是主力館藏，質疑「圖書館變成破書堆放處，孩子怎麼會想走進去借書」。圖／北市議員王欣儀提供

北市 圖書館 教育局

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