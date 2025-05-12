影／考題藏不雅字眼！金城國中爭議延燒 校長致歉承諾公正調查

金門縣金城國中校長謝志偉今日下午針對九年級段考試題出現不雅字眼事件，出面向社會大眾致歉，並說明校方處理進度。校方強調，目前已依性別平等教育法啟動調查程序，為確保公正性，調查委員將全數外聘，並根據結果召開考核會或教評會審議。

謝志偉表示，為保障學生權益，涉事翁姓教師在調查期間已請假，避免與學生接觸。校方表示，其他網路輿情包括向學生告白等事情，也將納入調查範圍，以全面釐清事件。此外，為降低事件對學生的心理衝擊，學校已於今日上午發布安心文宣，並提供心理支持策略，協助師生平復情緒。

謝志偉坦言，此次事件造成社會不安與校園紛擾，校方深表歉意，後續將全面檢討命題審核機制，避免類似情況再度發生。教育處則重申，將嚴格監督調查流程，依法追究相關責任。

對於金城國中慢半拍的處置，有家長反應，金城國中除了開性別平等教育委員會及組成調查小組外，應同時召開教師評議委員會將翁師先行停聘，靜候調查，而不是讓他請假。至於教師考核委員會係後端檢討追究出題及審題相關人員行政疏失責任，金城國中現階段做法本末倒置、避重就輕。