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金城國中考題爭議…師是「教育世家」雙親受打擊 親友嘆：他社會歷練不足

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金城國中不當考卷爭議延燒，據了解，出題的翁姓老師今天起請假，靜候調查。記者蔡家蓁/攝影
金城國中不當考卷爭議延燒，據了解，出題的翁姓老師今天起請假，靜候調查。記者蔡家蓁/攝影

金門金城國中翁姓教師因段考考題出現「精液豆漿」、「綠茶婊」等不雅字眼引發軒然大波。據親友透露，翁師是家中獨子，父母均為退休教師，出身「教育世家」。事件爆發後，雙親深受打擊、相當難過，親友表示「現在是風頭浪尖，說什麼都不對」，只能盡力安撫長輩情緒。

翁師的親戚表示，他自幼學業表現優異，一路就讀師範體系，畢業後就直接任教，沒在社會打滾過，所以缺乏社會歷練。年約37歲的他在社會的互動少，「想法較特殊，與常人不同」，可能因此導致此次命題爭議。

校內教師透露，翁師年約30多歲，平日熱衷運動健身，長期擔任導師，教學態度認真，但學生對其評價兩極，部分學生認為他教學活潑，也有人對其風格相當反感不適應。

面對外界質疑懲處進度緩慢，金門縣教育處長孫麗琪強調，已啟動調查程序，將依規定追究校長、行政人員及教師責任。

至於審題機制部分會請學校召開考核會檢討究責，另針對教師部分，目前已進入調查程序，需等後續調查結果再做處置。

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