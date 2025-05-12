山海交流 新北插角森林實小、澎湖風櫃國小淨灘

新北市插角森林實驗小學與澎湖縣風櫃國民小學師生今天一起戴手套、彎下腰，聯手淨灘，以行動愛護沙灘潔淨，回復海岸線美麗，讓這首場山與海交流成為美好教育旅程及對地球的共同承諾。

插角森林實小到澎湖海島，與具濃厚海洋特色的風櫃國小交流，清理風櫃海岸線海漂垃圾與分類，也有不少學童特別製作「風櫃瓶中沙」，將帶回紀念，還有武術與在地傳說「金龍頭與風櫃洞」等表演，讓師生大開眼界，同感驚奇與感動。

風櫃國小校長林妍伶表示，新北山林學童首次踏上澎湖海島，與海邊學童們交流、學習與行動，激盪出不同環境背景下的教育火花，非常難得，是別具意義的教學體驗，未來將持續推動，拓展學童視野。