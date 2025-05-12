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山海交流 新北插角森林實小、澎湖風櫃國小淨灘

中央社／ 澎湖縣12日電

新北市插角森林實驗小學澎湖縣風櫃國民小學師生今天一起戴手套、彎下腰，聯手淨灘，以行動愛護沙灘潔淨，回復海岸線美麗，讓這首場山與海交流成為美好教育旅程及對地球的共同承諾。

插角森林實小到澎湖海島，與具濃厚海洋特色的風櫃國小交流，清理風櫃海岸線海漂垃圾與分類，也有不少學童特別製作「風櫃瓶中沙」，將帶回紀念，還有武術與在地傳說「金龍頭與風櫃洞」等表演，讓師生大開眼界，同感驚奇與感動。

風櫃國小校長林妍伶表示，新北山林學童首次踏上澎湖海島，與海邊學童們交流、學習與行動，激盪出不同環境背景下的教育火花，非常難得，是別具意義的教學體驗，未來將持續推動，拓展學童視野。

小學 澎湖縣

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