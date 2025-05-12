金城國中考題惹議 出題教師請假避風頭

金門縣金城國中近日因九年級段考考題出現「精液豆漿」、「綠茶婊」等大量不雅詞彙，引發社會譁然。據悉，出題的翁姓教師已從今日起請假，靜候調查。也有家長反應，先前的考卷考題就很離譜不恰當，只是這次特別誇張。

校內人士透露，校長謝志偉上週五已約談該教師，要求說明命題動機，但翁師辯稱是「教育自主」，強調自己是基於教學評量需求出題。對此，校長就他教學領導者的角度來回應，認為翁師「過頭了」，他也提醒翁師，教學應該有分級制度，一個國中的孩子，是否能接受那樣的內容。很多校內老師聽到外傳的翁師回應，都感覺毫無悔意。

校內教師表示，翁師平時獨來獨往，與同事互動不多，但與學生關係較密切。此外，有家長投訴，翁師過往的考題就曾出現不當內容，只是這次因媒體曝光才引發關注。

有家長透露，先前曾經跟校方反應老師的出題內容不當，結果翁師並沒有遭到處罰，反而去為難小孩，故意把小孩的分數打不及格，展現他當老師的威嚴。

一名李姓家長憤怒表示，翁師的行為已涉及性別平等教育法及言語霸凌，應予以免職，否則繼續任教將荼毒學生。

金門縣教育處及校方回應，將待調查報告出爐後，依結果決定懲處，若確認違反性平，最重可取消教師資格。