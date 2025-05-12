台南鼓山國小師生長年種植蔬菜 今採收贈創世幫助弱勢

台南市仁德虎山實驗小學一年四季種植蔬菜，今天小朋友將剛才收的地瓜韭菜等送給創世基金會，希望也能盡一份心力。基金會台南院表示，小朋友在校園裡用心種植的蔬菜承載著無限的祝福，這些愛的食材將捐贈給成為植物人的餐食。

校長林勇成說，校方以開心農場收成13年來持續辦認捐蔬菜，家長購買蔬菜、所得透過家長會捐款給世界展望會，創世華山與弱勢社福團體有需要的時候也會盡力幫助。

林勇成說，鼓勵學童一年四季種植蔬菜，得知創世需要支持，小朋友都很希望能夠分享自己平日種植的蔬菜，今天有剛採收的地瓜、蕃薯葉、韭菜、九層塔等當季蔬菜，希望能盡一點心力。

虎山國小師生多年來在校園種植蔬菜，採收後讓家長認購，所得在捐助弱勢。林勇成希望孩子們除了唸書、快樂生活，還知道自己也可以幫助弱勢。他表示，品德養成從自身做起，希望親師生共同參與，激勵更多人參與公益活動，延續對植物人的關懷。

基金會聯絡人蘇鈺菁蘇鈺菁表示，健康飲食對於植物人生活品質提升極為重要。虎山實小支持創世透過健康飲食和ESG理念推廣，來實踐社會責任，並在孩子心中播下關懷與責任感的種子，能成為守護地球、守護健康、守護植物人的力量。

她說，這項捐助活動讓孩子們體會到助人的快樂。四年甲班學生更捐出跳蚤市場義賣所得3000元來支持植物人餐食。