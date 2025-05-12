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金城國中性暗示爭議考題 國教盟提四訴求要求教育部回應

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門金城國中段考考題出現「精液豆漿」等大量不雅字眼，引發社會譁然。國教行動聯盟今日召開記者會指出，此事件不僅是教師個人失職，更反映台灣師資培育體系中性教育專業訓練不足的嚴重問題。圖/國教盟提供
金門金城國中段考考題出現「精液豆漿」等大量不雅字眼，引發社會譁然。國教行動聯盟今日召開記者會指出，此事件不僅是教師個人失職，更反映台灣師資培育體系中性教育專業訓練不足的嚴重問題。圖/國教盟提供

金門金城國中段考考題出現「精液豆漿」、「綠茶婊」等大量不雅字眼，引發社會譁然。國教行動聯盟今日召開記者會指出，此事件不僅是教師個人失職，更反映台灣師資培育體系中性教育專業訓練不足的嚴重問題。

國教盟指出，該名翁姓教師畢業於國立師範大學衛生教育系，屬科班出身，卻仍出現嚴重教學不當行為,顯示現行師資養成課程對性教育專業的忽視。

國教盟理事長王瀚陽表示，爭議考題內容源自康軒版健康與體育教材「青春『性』福頌」及「性病防護網」單元。他引用最新數據指出，台灣15至19歲青少女梅毒感染率10年內激增53倍，青少年淋病感染率12年更暴漲7倍，顯見性教育失敗已導致公共衛生危機。王瀚陽強調，「當專業教師都無法正確引導學生，錯誤價值觀將直接衝擊青少年身心健康。」

國教盟青年部執行長李雨函公布2025年全國青少年十大關注議題調查，其中「師長教導正確性觀念與尊重」高居國中生關注第三名，第七名則為「學習建立健康人際關係的價值觀」。調查發現，多數學生認為校園性教育內容不足甚至誤導，更有學生反映爭議考題「就是老師平常教的內容」。李雨函痛批，從前年台大經濟系性別歧視事件到此次考題風波，顯示扭曲價值觀已在校園長期蔓延。

台灣性教育學會副理事長馮嘉玉分析，現行國中健康教育每週僅1節課，三年性教育相關單元總時數不到20小時，卻需涵蓋性別平等、疾病防治、網路安全等多元議題。她呼籲:「若未強化師資培訓，根本無法應付青少年實際需求。」

國教盟家長部主任鍾君偉透露，事件曝光後家長群組憤慨不已，質疑「為何學校避談正規性教育，卻放任不雅用詞進入考卷?」國教盟提出四大訴求，要求教育部與金門縣政府公開回應：

1.立即公開調查報告及懲處結果

2.檢討師培制度並建立性教育專業認證

3.納入家長參與課程設計

4.建置青少年性健康資源平臺

性教育 考題

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