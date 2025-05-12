國中段考考題出現不雅字眼 性教育學會：深感痛心

台灣性教育學會今日發布新聞稿表示，看到金門某國中段考試題出現不雅字眼引發性平爭議，深感痛心。「性教育」有其獨特的議題敏感性，教授性教育課程的老師需要更深化的教學專業知能與判斷力，才能適當掌握與引導此議題。同時，民眾也不要因個別教師不當行為，而否定教學現場絕大多數認真授課的老師。

民眾日前在網路社群上貼出某國中段考題目，指金門某國中段考題目出現綠茶婊、渣男、打炮哥等字眼，質疑這是利用考卷性騷擾學生。台灣性教育學會指出，對青少年而言，「性」一向是個能引發高度好奇與探索的學習主題，因此帶有性暗示的語言和髒話常出現在青少年的次文化中。

然而，青少年對性議題的認知及接受度差異性極大，不應以為使用這樣的語言風格，才是與青少年打成一片，這是非常危險的錯誤觀念，因為這樣充滿性別歧視、嘲弄、貶低，把「性」當成低俗玩笑的戲謔方式，完全背離了「性教育」以愛和尊重為基礎的核心價值。

台灣性教育學會主張，「性教育」是一種品格教育，也是愛的教育，以正向健康的方式看待「性」，而不是把「性」當作博眼球、拚流量的工具。台灣性教育學會認為，學生需要的是專業的老師用愛與尊重的語言教導「性教育」，而不是將偏差的價值觀以低俗的文字呈現在課堂與試卷上。

台灣性教育學會認為，這次的事件彰顯我國現行的師資培育制度，需要再強化性教育知能與對性議題的敏感度，面對日新月異的性教育議題，則需要政府對現有教師在職進修與專業成長的持續投資。同時，台灣性教育學會也呼籲社會大眾，不要因個別教師的不當行為，而否定絕大多數在教育崗位上認真教授性教育課程老師們的努力。