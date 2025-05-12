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金城國中爭議考題延燒 出題老師被連環爆起底

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金城國中離譜試卷議題連環燒，老師過往也遭起底。記者蔡家蓁/攝影
金城國中離譜試卷議題連環燒，老師過往也遭起底。記者蔡家蓁/攝影

金城國中爭議考題延燒，出題的翁姓老師今天陸續遭到爆料起底，有人指稱他曾向女學生告白被拒，懷疑他將怨氣放在出題考卷上，另有爆料指他是校內資深教師，2023年曾獲金門縣政府頒發「10年資深優良教師」，連去年曾參與對岸廈門市節目《台青尋根記》的節目發言都被挖出，引起熱烈討論。

據了解，翁師當時上節目是說陪母親尋根，他在節目中談及金門與廈門的語言、文化相似性，並稱廈門為「祖地」，節目中稱「在祖地聽到熟悉的鄉音，感覺分外親切」，言論引發部分民眾質疑其政治立場。

金城國中表示，目前已成立調查小組釐清考題審核流程，並約談翁姓教師。金門縣教育處則強調,若查證屬實，將依相關規定懲處，絕不護短。

但今天也有人指稱，「老師還被其他學生爆料跟女學生告白被拒，所以是被拒後把對女學生的怨氣發洩在考題？這種人根本練銅預備役啊！」。

金城國中離譜試卷議題連環燒，老師過往遭起底。記者蔡家蓁/攝影
金城國中離譜試卷議題連環燒，老師過往遭起底。記者蔡家蓁/攝影

金城國中離譜試卷議題連環燒，出題師過往曾上對岸電視節目，也遭起底。圖／摘自網路
金城國中離譜試卷議題連環燒，出題師過往曾上對岸電視節目，也遭起底。圖／摘自網路

考題 金門

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