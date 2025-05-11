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高雄市文府國中通學步道完工 學生行走更安全

中央社／ 高雄11日電
高雄市左營區文府國中通學步道原本沒有鋪面、雜草與顯得髒亂，經重新設計改善，如今完工後綠樹成蔭，學生們上、下學更安全與舒適。（高雄市教育局提供）中央社
高雄市左營區文府國中通學步道原本沒有鋪面、雜草與顯得髒亂，經重新設計改善，如今完工後綠樹成蔭，學生們上、下學更安全與舒適。（高雄市教育局提供）中央社

高雄市文府國中重新設計通學動線與步道結構，近期完工。校長林啟文表示，步道雖只有100公尺，卻是學校周邊與外部道路連結的最後一哩路。讓學生們上、放學更安全舒適。

高雄市政府教育局今天新聞稿表示，文府國中地處左營區，鄰近高鐵左營站與文府國小。過去校園周邊車流回堵、人行空間不足，此次改善計畫以「人本交通」為理念，重新設計通學動線與步道結構。

重新設計後，重美街原有草皮轉化為平整連鎖磚步道，並保留原有路樹，打造結合自然與機能的綠蔭通道。不僅分散車流與人流，也優化學校與社區的互動空間。並加裝夜間照明設備，提供夜間休憩與安全。

林啟文表示，文府國中通學步道雖然只有100公尺，卻是學校周邊與外部道路連結的最後一哩路。

林啟文說，通學步道原本沒有鋪面、雜草與顯得髒亂，讓親師生到學校也很少利用。如今完工後綠樹成蔭，學生們現在會習慣在通學步道就下車，從通學步道走一段路再到學校。

教育局表示，文府國中通學步道雖然只有100公尺，但是採取人車分道、車輛分流，將步行安全環境還給行人，讓學生們上、下學更安全與舒適。

教育局 高雄市

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