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影／「考題如性騷擾」 金門議員吳佩雯痛批不雅用詞毒害學子

聯合報／ 記者張策蔡家蓁／金門即時報導
金門縣議員吳佩雯針對金城國中的不雅試卷，做出強烈抨擊，要求教育處嚴懲。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議員吳佩雯針對金城國中的不雅試卷，做出強烈抨擊，要求教育處嚴懲。記者蔡家蓁／攝影

金門金城國中九年級健康科期末考爆發考題爭議，試卷中竟出現「綠茶婊」、「喝精液豆漿」、「捅屁眼」等不堪入目的字眼，引發社會譁然。金門縣議員吳佩雯聞訊後痛批出題老師行為「粗俗不堪」、「教育界之恥」，並強烈要求教育處立即徹查，嚴懲失職教師，並追究相關行政責任。

吳佩雯表示，身為代表金門縣民對縣政及教育機關的監督者，對於金城國中發生如此離譜的事件感到極度痛心與憤怒。這些充斥著性暗示、侮辱與歧視的字眼，不僅嚴重傷害學生的身心健康，更玷汙了金門教育的聲譽。

「這些考題根本不是教育，而是赤裸裸的性騷擾！」吳佩雯嚴厲譴責出題老師，認為其利用職權，在考卷中夾帶如此低俗惡劣的內容，是對學生人格尊嚴的嚴重踐踏，更是對教師專業倫理的羞辱，更讓金門的教育淪為全國笑柄。

吳佩雯強調，金門縣教育處必須立即啟動調查，釐清事件真相，並對失職教師祭出最嚴厲的處分，絕不姑息。同時，校方也應全面檢討審題機制，加強教師的性別平等意識與專業倫理教育，確保類似事件不再發生

吳疾呼，金門縣教育處應展現強硬態度立即徹查，釐清事件真相，並對失職教師祭出最嚴厲的處分，絕不容許教育者在校園內傳達這種毒害學生身心的言語暴力。並追究學校相關行政責任，絕不姑息，還給金門學子一個乾淨、安全的學習環境。

金城國中校長謝志偉下午也出面表示，針對考卷出現不雅甚至性歧視字眼，感到非常抱歉。該試卷命題雖有檢核表，檢核表上也都有勾選、老師簽名，但顯然出現失誤，將開校務會議，請同仁對任何領域考試都希望做到確實命題、嚴格審核。至於性平調查需費時2個月至3個月，結果出來會再向社會大眾報告。

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