金門1國中段考考題見不雅詞句 教育部回應了

金門一所國中段考考題近日在網路上遭瘋傳，內容出現「綠茶婊」、「精液豆漿」、「好想做愛」等詞句，引發老師與家長反彈。對此，教育部回應，已責成學校全面檢討試題出題與審核機制，並持續增強教師性別平等知能。

金門一所國中健康科期末考試出現「綠茶婊」、「外遇」、「強姦」等詞，被質疑不當且不符教學倫理，校方已表示未來將加強命題與審題機制，避免類似事件重演。對此，教育部也強調，各領域課程命題應避免使用歧視性及貶低性用語，並尊重性別平等及種族差異，學校應依「國民中小學教學正常化實施要點」規定，落實審題機制。

教育部表示，本案經洽金門縣政府，已依規定進行調查程序，後續將依調查結果、依法進行處置，並已責成學校全面檢討試題出題與審核機制，避免類似情事再次發生。鑑於事件對學生可能造成心理影響，教育處亦請學校全面啟動該年級學生心理關懷與輔導機制，並由專業輔導人員進行協助與追蹤。

教育部國教署表示，將持續透過各領域輔導團辦理增能研習，持續增強教師性別平等議題知能。