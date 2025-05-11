金門金城國中考題惹議 教育部：命題應尊重性平

金門金城國中健康科段考試題涉及性別爭議，教育部今天表示，各領域課程命題應避免使用歧視性及貶低性用語，並尊重性別平等及種族差異。

民眾在網路社群Threads上貼出某國中段考題目，指題目出現綠茶婊、渣男、打炮哥等字眼，涉及性別偏見；有網友指出這是金門金城國中健康科的考題。

金門金城國中發表聲明指出，考卷用字牽涉敏感不雅字眼，並有不妥描述，已有違反性平法規疑慮，依規定於接獲通報的3日內召開性平會議審議案件內容，並已依會議決議，啟動調查程序，後續將依調查結果、依法進行處置。

教育部透過文字回應，各領域課程命題應避免使用歧視性及貶低性用語，並尊重性別平等及種族差異，學校應依「國民中小學教學正常化實施要點」規定，落實審題機制。

關於金城國中案，教育部提到，經詢金門縣政府，已依規定進行調查程序，後續將依調查結果、依法進行處置，並已責成學校全面檢討試題出題與審核機制，避免類似情事再次發生；鑑於事件對學生可能造成心理影響，教育處也請學校全面啟動該年級學生心理關懷與輔導機制，並由專業輔導人員進行協助與追蹤。

教育部表示，將持續透過各領域輔導團辦理增能研習，持續增強教師性別平等議題知能。