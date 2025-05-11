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5G新科技翻轉竹市教育 VR導入課程獲好評

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹市青草湖國小以VR教材教學，提升學生學習興趣。圖／市府提供
新竹市青草湖國小以VR教材教學，提升學生學習興趣。圖／市府提供

教育部推動校園新科技應用，啟動「2025年5G新科技學習示範學校計畫」，新竹市包括有青草湖及陽光國小參與「VR融入教學」模式，運用VR一體頭盔設備，將虛擬實境技術整合於日常課程中，解決傳統教學難以呈現的抽象概念，提升整體學習成效。

市府教育處表示，市府全力支持學校提出創新的智慧教育模式，透過VR融入教學，讓孩子接受沉浸式學習，不僅能解決抽象概念理解的困難，更能有效提升學習興趣，為迎接數位時代做好準備。

其中，陽光國小團隊為豐富教學內容，導入MAKAR、Cospaces、AR2VR等多款VR創作及應用軟體，並規畫了獨具特色的陽光VR課程，涵蓋認識元宇宙概念、將VR技術融入自然與社會等學科，更設計結合食農教育的「產業小偵探」課程，讓學生能透過VR實際體驗食品產業的各個工作環節，認識台灣各年代產業發展特色及不同產業類型。

陽光國小校長謝佳曄表示，計畫執行至今進度良好，多數學生表示VR教學能提升學習的臨場感、增強專注度，並且更容易記住課程內容，同時也促進主動探索及解決問題的能力。

另，青草湖國小日前也辦理5G新科技學習示範學校的公開觀議課，邀請清華大學教授吳聲毅指導並帶來專題講座。接著由教師江至正主持公開觀議課，課程中使用的「圖紙上的3D世界2」教材是青草湖國小與大同科技大學創意攜手開發，針對小學生學習「大單位體積計算」與「立方公尺」等抽象概念，提供了圖像化、沉浸式的學習體驗。

青草湖國小校長周雯娟表示，傳統的數學教學容易讓孩子產生距離感，這套VR教材讓學生真正進入數學的世界，動手操作、動腦思考，學習成效明顯提升。

計畫辦公室主持人吳聲毅表示，沉浸式教學讓學生不只是觀看或操作，而是進入情境、投入學習，以第一人稱視角探索知識，提升學生的學習動機、理解深度與高層次思考能力。在公開授課中，他觀察到學生在課堂上的主動性明顯提高，甚至在學習歷程中展現出自我監控與協作溝通的能力，這是傳統教室難以達成的。

青草湖國小舉辦5G新科技學習示範學校公開觀議課，邀請清華大學教授吳聲毅指導並帶來專題講座。圖／市府提供
青草湖國小舉辦5G新科技學習示範學校公開觀議課，邀請清華大學教授吳聲毅指導並帶來專題講座。圖／市府提供

VR 小學生 新竹

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