人口成長學區壓力增 新竹縣113年投入8.8億蓋校舍

少子化來臨，許多學校的學生減少，不過竹縣因人口迅速增長所帶來的學區壓力，新竹縣推動校園新建計畫並規畫高中五大方案，113年度新設校計畫的經費總計達8億8149萬元。其中文興國中已在去年8月招收第一屆7班新生，文興國小114學年度也預計招收第一屆4班新生，湖口高中遷校案二期工程則預計116年6月完工。

新竹縣長楊文科表示，隨著大量外來人口移入，學校學童數大幅增加，現有學校幾近飽和。為了實現教育機會均等，他任內新增了嘉豐國小、勝利國中、文興國小及文興國中等學校，以及自籌經費擴建二重國中校舍空間，並提升鄰近學校的空間品質。

教育局表示，縣立湖口高中遷校工程因未獲中央補助案延宕多年，109年重啟計畫，將湖口高中高中部遷至湖口王爺壟地區文中學校預定地。湖口高中目前為附設國中部完全中學，高中部除了普通科之外，亦包含體育班及商經科，現正進行湖口高中高中部遷校校舍興建工程，預計114年完工並於114學年度起高中部與國中部各自獨立設校。

湖口高中二期校舍興建工程，規畫興建教學大樓1棟、體育館、宿舍及餐廳等，預計116年6月竣工。114學年度增辦「AI資訊科技特色實驗班」，116學年度將再增加設置電機與電子群及設計群科。湖口高中新校區建設工程，比原有校地增加了2.5倍，未來完工後將有50多間教室。

另外，為因應竹北地區人口的快速成長所帶來的高就學需求，快速解決竹北東區每年所面臨學生超額轉介問題，縣府積極興建國小及國中。其中，文興國中校舍興建投入了12億餘元的經費(中央補助經費約3.6億元、縣府自籌8.4億元)，全區校舍工程預計於115年上半年完成；文興國小斥資14億8337萬餘元(中央補助3億4804萬元、縣府自籌11億3532萬元)。

同時，竹東鎮外五里鄰近科學園區，吸引大量人口遷入，就學需求大增，縣府自籌3.9億元擴建二重國中校舍空間，先行租用都市計劃科學園區三期內未徵收學校用地進行擴建，預訂於115年4月完工。