金門金城國中考卷不雅字眼…她怒轟：包裝成幽默 卻傳遞性別歧視

金門金城國中健康科期末考試出現不當用語，引發學生家長不滿。育有二寶，是醫師、也是台灣基進秘書長、北市黨部主委吳欣岱說，「這不是性教育，是包裝成幽默的惡劣性騷擾」。甚至質疑這些考題傳遞出的是性別歧視、對藥癮者的汙名化、對人身界線的輕蔑。

吳欣岱說，今天是母親節，本來應該是溫馨的日子，但她想談一件讓人心寒的事。有網友分享一份國中段考考題，內容充滿爭議：「綠茶婊」、「下面羊死了」、「打炮哥」……這些語詞不但性別歧視，還用嘲弄語氣講性、講身體、講藥物濫用。她看著這張考卷，心裡非常沉重。

吳說，身為一個政治人物、也是一個媽媽，無法接受這樣的價值觀被堂而皇之寫進考卷，還直接發給國中生。更不能接受的是，有人說：「現在國中生本來就這樣講話，老師只是照抄而已。」這句話完全錯了。教育不是模仿學生，而是引導學生。，

吳憂心，老師出題不只是評量學生知識，更是價值的引路人。當老師都用這種方式寫考題，就是在對學生說：你這樣講沒關係，這樣想也沒問題。」要教孩子學會界線，而不是讓他們相信嘲笑與性羞辱是一種幽默。

吳欣岱質疑，這些考題傳遞出的是性別歧視、對藥癮者的汙名化、對人身界線的輕蔑。如果教育界不正視這種滲透進校園的語言暴力，未來會看到更多孩子覺得：「笑這些東西很有趣啊，有什麼不對？」她強烈譴責出題與審題的教育人員，也呼籲學校與教育局應立即說明與檢討。

作為一位母親，吳說，她不希望她的孩子未來面對的是這樣的教育環境。作為一位公共事務工作者，更無法對此沉默。母親節這天，談的不只是感謝媽媽，而是希望下一代能在尊重與平等中長大。