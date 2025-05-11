金門國中考題涉露骨用語惹議 國教盟批：台灣性教育已墮落

金門一所國中段考考題近日在網路曝光，內容出現「綠茶婊」、「精液豆漿」、「好想做愛」等語詞，引發教育界與家長譁然。國教行動聯盟理事長王瀚陽痛批，這樣的命題方式根本背離教育目的，「如果這就是台灣的性教育，那真的已經墮落了。」

王瀚陽指出，該份考題用語粗俗、毫無教學目標，令人質疑教師「到底想教學生什麼」。他強調，命題若真有意讓學生理解網路新名詞或性健康相關知識，也不該採用戲謔、粗鄙語彙包裝，更遑論在正式段考中出現，「跟性教育應有的方向完全背道而馳。」

他憂心指出，台灣青少年的性教育早已出現系統性失衡。「現在老師教的多是表面、破碎的性知識，真正與性健康、性安全有關的內容不但少，而且常常錯誤。」根據衛福部統計，2012年至2024年間，10至19歲青少年的淋病感染人數暴增6至7倍，梅毒感染人數也增加近4倍，呈現驚人成長曲線。王瀚陽直言：「這樣的考題不只教錯觀念，甚至可能讓孩子輕忽性行為風險。」

王瀚陽強調，性教育不是不能談敏感詞彙，而是要有明確的脈絡、引導與尊重。他呼籲，教育主管機關應重建教師對性教育的理解與訓練，避免讓原本該是保護學生的教學，反而成為誤導的開始。