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金門金城國中學生考卷驚見不雅字眼 校方：考題把關有疏漏將改進

聯合報／ 記者張策蔡家蓁／金門即時報導
金門金城國中段考試題出現不雅字眼。記者陳雅玲／翻攝
金門金城國中段考試題出現不雅字眼。記者陳雅玲／翻攝

金門金城國中健康科期末考試出現不當用語，引發學生與家長不滿，考卷內容涉及「綠茶婊」、「外遇」、「強姦」等詞彙，被質疑不當且不符教學倫理；對此，校方強調，未來將加強命題與審題機制，避免類似事件重演。

金城國中一位老師表示，這名教師是正式教師，並非外傳兼職的，在該校已經服務10年，該教師平時與同事互動良好，並熱心參與學校公共事務；但也有人說他平常開會時都沉默寡言。

這名教師得知試卷引起軒然大波，對此事件 他個人有表達歉意，他本人的部分還在調查階段，就不方便回應。

據了解，目前仍在釐清事件來龍去脈，相關內容已依規通報教育處，並將於三日內召開性別平等教育委員會進行審議。由於教師個人仍在調查階段，校方不便對其具體作為發表評論。

針對外界關切命題流程問題，學校說明，目前考題命制原設有命題與審題機制，通常會先由授課教師擬題，再經年級教師群審查，通過後才交由教務處印製。然而此次考卷中仍出現明顯不當字眼，顯見審題把關仍有疏漏。校方已責成教務處未來強化題目複審流程，確保試題內容恰當，符合教育原則。

金門金城國中段考試題出現不雅字眼。記者陳雅玲／翻攝
金門金城國中段考試題出現不雅字眼。記者陳雅玲／翻攝

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