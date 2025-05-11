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嘉市國小不一樣的畢業獻禮 畢業生交趾陶片裝置校園留回憶

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市港坪國小每年畢業前夕師生家長共同創作交趾陶作品，圖為「原景綠境、永續港坪」。圖／港坪國小提供
嘉義市港坪國小每年畢業前夕師生家長共同創作交趾陶作品，圖為「原景綠境、永續港坪」。圖／港坪國小提供

嘉義市港坪國小、家長與畢業生們合作，以校園內獨特生態景觀為靈感，每年在畢業前夕創作交趾陶裝置藝術。從2019年開始，這項活動不僅成為學校的傳統，也為校園增添了更多藝術氣息，至今有6件作品，每片交趾陶上有畢業生名字，都是他們離校前留下有意義的回憶。學生說，作品承載成就感與回憶，將來經過學校時一定會特別回來看看自己的作品。

港坪國小教務主任黃相如說，2019年起前校長郭明聰引進外資源，獲市文化局支持，由老師、家長、畢業生創作交趾陶裝置藝術計畫，從「交趾蝴蝶蒙太奇」、「風生水起遊藝港坪-生生不息」、「幸福羊藝在港坪」、「蝶影鳥蹤Green港坪」、「守護諸羅樹蛙、共創永續環境」及「原景綠境、永續港坪」等至今有6件交趾陶作品。

黃相如表示，作品邀請交趾陶藝師侯吉村老師帶領孩子捏製各式的鳥、蝴蝶、植栽交趾陶，作品都結合了港坪校園裡的蝴蝶、魚、蛙、羊等特色景觀、課程，融入校園景觀、美化校園空間。每片交趾陶片都留有畢業生的名字，不但特殊且具有意義。

賴姓學生表示，看到自己和同學的作品被鑲嵌在校園的圍牆上，感到非常有成就感，這是畢業前留給學校最好的獻禮。

高姓學生表示，將交趾陶作品留在學校，美化校園，這是畢業生美好的回憶，作品承載成就感與回憶，將來經過學校時一定會特別回來看看自己的作品。

港坪國小在校園空間規畫與校園生態相關裝置藝術，落實在生態中學習、與生態一同學習。在過去幾年，以學校生態特色蝴蝶、羊舍、生態溪流等分別成了校園內交趾陶公共藝術的主角，本屆「原景綠境、永續港坪」將校園原生種動植物融入創作中。

嘉義市港坪國小每年畢業前夕師生家長共同創作交趾陶作品，圖為「守護諸羅樹蛙、共創永續環境」。圖／港坪國小提供
嘉義市港坪國小每年畢業前夕師生家長共同創作交趾陶作品，圖為「守護諸羅樹蛙、共創永續環境」。圖／港坪國小提供
嘉義市港坪國小每年畢業前夕師生家長共同創作交趾陶作品，圖為「風生水起遊藝港坪-生生不息」。圖／港坪國小提供
嘉義市港坪國小每年畢業前夕師生家長共同創作交趾陶作品，圖為「風生水起遊藝港坪-生生不息」。圖／港坪國小提供
嘉義市港坪國小每年畢業前夕師生家長共同創作交趾陶作品，圖為「蝶影鳥蹤Green港坪」。圖／港坪國小提供
嘉義市港坪國小每年畢業前夕師生家長共同創作交趾陶作品，圖為「蝶影鳥蹤Green港坪」。圖／港坪國小提供
嘉義市港坪國小每年畢業前夕師生家長共同創作交趾陶作品，圖為「幸福羊藝在港坪」。記者李宗祐／攝影
嘉義市港坪國小每年畢業前夕師生家長共同創作交趾陶作品，圖為「幸福羊藝在港坪」。記者李宗祐／攝影
嘉義市港坪國小每年畢業前夕師生家長共同創作交趾陶作品，每片交趾陶片都留有畢業生名字、特殊記號，都是他們離校前留下有意義的回憶，圖為「幸福羊藝在港坪」上的交趾陶片。記者李宗祐／攝影
嘉義市港坪國小每年畢業前夕師生家長共同創作交趾陶作品，每片交趾陶片都留有畢業生名字、特殊記號，都是他們離校前留下有意義的回憶，圖為「幸福羊藝在港坪」上的交趾陶片。記者李宗祐／攝影
嘉義市港坪國小每年畢業前夕師生家長共同創作交趾陶作品，圖為「交趾蝴蝶蒙太奇」。圖／港坪國小提供
嘉義市港坪國小每年畢業前夕師生家長共同創作交趾陶作品，圖為「交趾蝴蝶蒙太奇」。圖／港坪國小提供

交趾陶 校園 蝴蝶

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