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金門金城國中考卷現不雅字眼震撼教育界 校長、老師都怒了

聯合報／ 記者陳雅玲蔡家蓁／雲林、金門即時報導
金門金城國中段考試題出現不雅字眼。記者陳雅玲／翻攝
金門金城國中段考試題出現不雅字眼。記者陳雅玲／翻攝

有民眾在網路上貼出某國中段考考卷，題目內容出現「綠茶婊」、「好想做愛」、「精液豆漿」等字眼，引起議論，一名校長更說，如果我是家長，我會很生氣，「上課都在教這些嗎？」這是很嚴重的事情。金門金城國中已證實是該校九年級定期評量考題，已進行校安通報。

該份考卷今天在教育界引起議論，雲林某國小張姓主任表示，考題出現「下面羊死了、好想做愛啊、打炮哥」，這些字眼對於在求學過程中的學生，都是不恰當。

另外題目中「綠茶婊」是年輕人對於女性較輕蔑的用語，影射網紅為愛滋貓，也不得體，選項中「捅他屁眼、請朋友喝鮮新的精液豆漿、吐口水在客人金萱雙Q中」，都是不正確且犯法行為，這樣的選項恐會造成學生模仿及學習。

他認為台灣人喜歡用諧音梗，但是要有趣好玩且得體，學生在求學過程，教師需要給一個正確且正向的觀念，這樣的命題對於學生有可能產生錯誤且不良的觀念，也有可能造成學生課後的對話中使用這些不恰當用語。

花蓮源城國小唐宇新老師表示，該份考卷充斥「語言暴力」，以內文來看四叉貓，應該可以提告對方公然汙辱罪，內文也充滿「性別歧視」與「政治意味」，很明顯的已經違反了教師法。

他認為，老師有自我主見不是一件壞事，課餘時間要參與政治，則是個人造業各人擔。但面對教學，教學者本來就不能將自己主觀意見引入，導引學生嘲笑或污衊任何性別、人物、議題，尤其台灣是亞洲少數刻受聯合國人權議題，並在課程中走向SDGs議題的國家。

雲林淵明國中校長丁清峯表示，他看到這份考題都覺得很不舒服，遑論身心尚未成熟的國中生，一般學校考試的考題都必須經過審題機制，出現這樣的題目顯然審題機制有問題。

他認為審題機制要確實執行，遇到不適合的題目要要求修正，甚至通報教務處做最後把關，對國中生不要著墨於錯誤的價值觀的導入修正，而是正確觀念的導入。

某國小校長看到該題目非常驚訝，她說，如果她是學生家長，會非常生氣，評量、考試就是要驗收課堂學習成效，難道老師平常課堂上也是這種教法嗎？這是非常嚴重的事情，我們希望學生能有正確的性觀念進而保護自己。

金門金城國中今日已發布聲明，證實該卷出自校內老師，並已啟動校安通報，及後續調查，並加強學生輔導等作為。

金門金城國中段考試題出現不雅字眼，校方火速聲明。記者陳雅玲／翻攝
金門金城國中段考試題出現不雅字眼，校方火速聲明。記者陳雅玲／翻攝
金門金城國中段考試題出現不雅字眼。記者陳雅玲／翻攝
金門金城國中段考試題出現不雅字眼。記者陳雅玲／翻攝

考卷 考題

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