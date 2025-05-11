北、桃國小音樂班 連5年缺額

大學音樂術科報考人數下滑，但實際上，早在國中小開始，音樂班招生情況就已不若從前。以台北市、桃園市等國小音樂班為例，已連續五年無法招收足額學生，家長認為，投資在音樂的時間與金錢，對於未來職業的前景，似乎沒有科技業的蓬勃，因此很多人轉而選擇留在社團學習就好。

以台北市一一三學年度國小藝術才能音樂班為例，敦化、福星和古亭三所國小音樂班原訂每班收廿五人，僅卅五人報考，即便全部錄取，也不到原定總量七十五人的一半。

至於國中也不樂觀，根據教育部統計，一○九學年度音樂班總數還有五七七三人，但到了一一二學年度，僅剩五五二○人。

北市古亭國小校長邢小萍表示，其實早在其他縣市，音樂專班人數已大幅下滑，各個音樂班不到十人，去年台北市國小音樂班聯招竟僅卅多人報名，而古亭國小音樂班報到後，三年級僅招到九人。

台北市福星國小校長黃耀農表示，音樂班的課程有主修、副修、樂團訓練、視唱聽寫樂理、合唱等各項共同課，相較於普通班學生來說，平常除了完成學科作業外，還需練習主副修至少一點五小時以上。很多家長會傾向不考音樂班。

桃園市西門國小校長王博成表示，學習音樂需購買樂器、支付課外課程費用，許多家庭可能無法負擔，在經濟不景氣時更加明顯，音樂生涯發展不確定也是關鍵。

台南藝術大學通識教育中心講師馮靖評，選擇讓目前十二歲的兒子在家自學，未來打算報考大學音樂系。馮靖評說，音樂班的學生「競爭性」比較強，非音樂班的學生「競爭力」比較強，兩者都能創造音樂實力，只是前者較能短時間見效，後者則是長時間見真章。據她目前了解的南藝大音樂系狀況，非音樂班、音樂班、自學生都有。