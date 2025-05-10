鼓勵女性投入科學研究 高中女校巡訪1600生參與
教育部透過高中女校科學教育巡訪計畫，113學年度邀請學者前往12校交流，共吸引約1600名學生參與，近日更前進離島的金門，講授多項實驗課程。
教育部今天發布新聞稿指出，這項計畫由台灣師範大學、吳健雄學術基金會共同推動，已邁入第11年。今年為嘉惠離島學子，邀請金門地區高中職包含金門高中與金門農工等，不分性別、年級、科別，開放所有學生自由報名。
這次巡訪課程內容豐富，例如吳健雄基金會執行長林明瑞帶領學生一同操作「繩子的摩擦」、「鋁的比熱測定」等物理實驗，增加學子的實驗經驗。
計畫還特別設計「與女科學家對談」時段，邀請中央研究院生物化學研究所研究員陳瑞華、陽明交通大學光電工程學系教授冉曉雯、清華大學生命科學暨醫學院教授王慧菁等，與學生分享科研路上的經歷與心得，鼓勵更多年輕女性勇於投入科學領域。
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