世界輪椅舞蹈大賽摘金奪銀 北港高中龔奕卉為台灣寫新頁

雲林縣北港高中1年級學生龔奕卉自小勤練舞技，代表台灣參加在荷蘭阿姆斯特丹舉辦的「世界輪椅舞蹈國際公開賽」，20多個國家激烈競技下，一舉為台灣奪下Combi國標和拉打舞的金、銀雙牌，個人再獲輪椅創意舞第6名，成績斐然，足為雲林之光。

龔奕卉首度遠征荷蘭參加世界大賽，首戰就勇奪Combi標準舞金牌、Combi拉丁舞銀牌及創意舞第6名，抱回3項大獎載譽歸國，金光閃閃，無比榮耀，被問到如何首戰皆捷，她靦腆說，沒想過會贏，只是盡全力去跳，奪金自己也有點意外。

「從小就喜歡跳舞！」提起多年來練舞過程，她說，小時候就喜歡跳舞，加上媽媽學過舞蹈，受此影響，在她小學3年級時媽媽就讓她參加兒童舞蹈班，在教練蔡秀慧和學姐洪語謙指導下，參加幾次國內賽都有不錯成績。

練舞期間家人擔心學舞影響學業一度反對，龔奕卉堅持不放棄，想在舞台以好成績博得家人肯定，一連串的舞賽表現，讓家人轉為支持，她說，曾有一度想放棄，就是小時習舞不久，一直和年紀大的人跳，但她只想跳自己喜歡的舞，後來在蔡老師鼓勵下，旗開得勝，她才體會出與資深舞者共舞，才讓自己功力更精進。

身心健康的龔奕卉多年來與輪椅舞者共舞，她說，和輪椅者搭舞，除了要掌握本身舞蹈的節奏，還要隨時注意不被輪椅碰撞，有時為了閃避舞步失穩，容易被扣分，所以不可分心，眼睛和反應都要很敏銳，才能跳好每個支舞曲。

這次世界大賽一上場看到國外舞者個個精強，更加緊張，但當音樂響起她便很快融入，盡情舞出自己的感覺，得牌已不重要，就想好好把每支舞跳好跳滿，能得獎甚感欣喜，將把獎牌送給媽媽作為母親節禮物。也期許自己將來能成為專業舞者，傳授舞技並在舞壇持續發光發熱。

蔡秀慧說，過去台灣在雙輪椅舞曾奪世界冠軍，但Combi舞蹈（一站一坐）的比賽，這國內首金也是新紀錄，十分難得。中華民國輪椅舞蹈體育運動協會理事長黃美蘭也說，龔奕卉奪下世界金牌為台灣選手帶來無比信心，下月起將有一連串國際舞賽，期待9月義大利及11月斯洛伐克世界公開賽能再創佳績。