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桃知道康乃馨傳情特教學校 家長：更多孩子需要被接納

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃知道 GELEVEN PLAZA與總圖到特教學校贈康乃馨。圖／桃知道提供
桃知道 GELEVEN PLAZA與總圖到特教學校贈康乃馨。圖／桃知道提供

桃園藝文生活新地標—桃知道 GELEVEN PLAZA今日下午攜手市立桃園特殊教育學校、圖書總館舉辦「捐點做愛心 康乃馨傳情」公益捐贈，透過會員點數募集愛心捐出300盆康乃馨，送給長期陪伴特殊需求孩子成長的師長與家長，傳遞社會溫暖與真摯敬意。

活動也邀請家長代表分享育兒歷程。一位母親說，孩子是自閉症合併輕度智能障礙，這條陪伴的路真的不容易，但因為有老師們的理解與支持，孩子逐漸穩定，甚至獲得實習機會。雖然他不是每件事都做得完美，但他總是盡力而為「像我孩子這樣的孩子還有很多，他們需要的，是被理解、被接納的機會謝謝你們，讓我們不孤單」。

桃園特殊教育學校校長葉瑞華感謝每一位家長、每一位母親的付出，也感謝桃知道與總圖的支持，讓孩學生與家長透過這樣的過程彼此感謝、重新連結，也讓社區再次聚焦在理解與接納的價值觀上。希望大家不只在母親節這一天，記得說出感謝，也別忘了平時陪伴我們成長的老師們，同樣值得感謝。

桃知道 GELEVEN PLAZA招商展演處長徐佩祺感謝每一位辛勤付出的教育者與家庭照護者，桃園特殊教育學校校長葉瑞華代表校方致謝，並安排學生送給老師、照護者由百大青農吳欣蓓用培植的康乃馨盆花，每盆都附上一張學生們手寫的祝福卡。

徐佩祺表示，這場活動不僅是母親節前的溫馨行動，更希望強調愛的延續不只存在於節日，而應融入每一天的生活。特教領域需要極大的耐心與愛心，每一位在場的老師與照護者，日復一日地付出，或許不易被看見，卻深刻影響著孩子們的未來。

愛心 桃園 母親節

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