小記者出動！龍壽國小學童捍衛真相 識讀媒體不迷航
桃園市龜山區龍壽國小今天的課程不簡單！學童個個化身小記者，勇敢踏上認識媒體世界的旅程；這場「媒體識讀活動」由桃園市政府新聞處主辦、北桃園有線電視承辦，不僅是場知識探索，更是心靈啟迪，幫孩子們築起抵禦詐騙及假訊息的防護網。
專業講師以生動的簡報結合時下流行的AI技術，說明媒體在社會的角色，引導孩子們理解新聞的真正使命—不只是報導，更是揭示真相，讓孩子學習如何辨別真偽、如何看穿詐騙手法，並在遊戲互動中發現，媒體如何影響人們的觀點與偏見，現場充滿笑聲與驚呼聲，每個孩子都在知識的海洋中盡情遨遊，每個人的眼神閃耀著探索世界的光芒。
在「小記者STAND挑戰」環節，小小記者們鼓起勇氣站在攝影機前，試著播報新聞，實際面對專業器材與設備，體驗新聞採訪現場，孩子們也展現出高度專注與自信；隨後進行的「訪問挑戰」中，孩子們輪流擔任受訪者，面對鏡頭侃侃而談，展現了初生之犢不畏虎的精神。
當活動進入尾聲之際，孩子們手持「媒體識讀」標語牌共同合影，每個笑容都洋溢著感動與成長的喜悅，主辦單位也預告即將展開的有線電視媒體營活動，希望能讓更多偏鄉學童在資訊爆炸時代中，擁有獨立思辨能力，學會捍衛真相與公平。
今天的活動不僅是場課程，更是場讓孩子勇敢站上舞台、看見更廣闊世界的契機，知識自今天起在孩子們的心中生根發芽，讓他們學會如何用智慧守護自己，如何以真誠與理解擁抱這個多元世界，今天的課程將成為他們人生旅途中的珍貴印記。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言