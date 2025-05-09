小記者出動！龍壽國小學童捍衛真相 識讀媒體不迷航

桃園市龜山區龍壽國小今天的課程不簡單！學童個個化身小記者，勇敢踏上認識媒體世界的旅程；這場「媒體識讀活動」由桃園市政府新聞處主辦、北桃園有線電視承辦，不僅是場知識探索，更是心靈啟迪，幫孩子們築起抵禦詐騙及假訊息的防護網。

專業講師以生動的簡報結合時下流行的AI技術，說明媒體在社會的角色，引導孩子們理解新聞的真正使命—不只是報導，更是揭示真相，讓孩子學習如何辨別真偽、如何看穿詐騙手法，並在遊戲互動中發現，媒體如何影響人們的觀點與偏見，現場充滿笑聲與驚呼聲，每個孩子都在知識的海洋中盡情遨遊，每個人的眼神閃耀著探索世界的光芒。

在「小記者STAND挑戰」環節，小小記者們鼓起勇氣站在攝影機前，試著播報新聞，實際面對專業器材與設備，體驗新聞採訪現場，孩子們也展現出高度專注與自信；隨後進行的「訪問挑戰」中，孩子們輪流擔任受訪者，面對鏡頭侃侃而談，展現了初生之犢不畏虎的精神。

當活動進入尾聲之際，孩子們手持「媒體識讀」標語牌共同合影，每個笑容都洋溢著感動與成長的喜悅，主辦單位也預告即將展開的有線電視媒體營活動，希望能讓更多偏鄉學童在資訊爆炸時代中，擁有獨立思辨能力，學會捍衛真相與公平。