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小記者出動！龍壽國小學童捍衛真相 識讀媒體不迷航

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
孩子們高舉「媒體識讀」標語牌，用燦爛的笑容迎向未來，象徵他們攜手對抗假訊息、擁抱真相的決心。記者陳恩惠／翻攝
孩子們高舉「媒體識讀」標語牌，用燦爛的笑容迎向未來，象徵他們攜手對抗假訊息、擁抱真相的決心。記者陳恩惠／翻攝

桃園市龜山區龍壽國小今天的課程不簡單！學童個個化身小記者，勇敢踏上認識媒體世界的旅程；這場「媒體識讀活動」由桃園市政府新聞處主辦、北桃園有線電視承辦，不僅是場知識探索，更是心靈啟迪，幫孩子們築起抵禦詐騙及假訊息的防護網。 

專業講師以生動的簡報結合時下流行的AI技術，說明媒體在社會的角色，引導孩子們理解新聞的真正使命—不只是報導，更是揭示真相，讓孩子學習如何辨別真偽、如何看穿詐騙手法，並在遊戲互動中發現，媒體如何影響人們的觀點與偏見，現場充滿笑聲與驚呼聲，每個孩子都在知識的海洋中盡情遨遊，每個人的眼神閃耀著探索世界的光芒。

在「小記者STAND挑戰」環節，小小記者們鼓起勇氣站在攝影機前，試著播報新聞，實際面對專業器材與設備，體驗新聞採訪現場，孩子們也展現出高度專注與自信；隨後進行的「訪問挑戰」中，孩子們輪流擔任受訪者，面對鏡頭侃侃而談，展現了初生之犢不畏虎的精神。

當活動進入尾聲之際，孩子們手持「媒體識讀」標語牌共同合影，每個笑容都洋溢著感動與成長的喜悅，主辦單位也預告即將展開的有線電視媒體營活動，希望能讓更多偏鄉學童在資訊爆炸時代中，擁有獨立思辨能力，學會捍衛真相與公平。

今天的活動不僅是場課程，更是場讓孩子勇敢站上舞台、看見更廣闊世界的契機，知識自今天起在孩子們的心中生根發芽，讓他們學會如何用智慧守護自己，如何以真誠與理解擁抱這個多元世界，今天的課程將成為他們人生旅途中的珍貴印記。

「媒體識讀活動」是認識媒體世界的第一步，孩子們專注聆聽講師講解，努力吸收知識，學習如何分辨真實與虛假訊息。記者陳恩惠／翻攝
「媒體識讀活動」是認識媒體世界的第一步，孩子們專注聆聽講師講解，努力吸收知識，學習如何分辨真實與虛假訊息。記者陳恩惠／翻攝
參與「訪問挑戰」的孩子們面對鏡頭侃侃而談，毫不畏懼地分享自己的想法與觀察。記者陳恩惠／翻攝
參與「訪問挑戰」的孩子們面對鏡頭侃侃而談，毫不畏懼地分享自己的想法與觀察。記者陳恩惠／翻攝
「媒體識讀活動」讓孩子們學習如何「勇敢發聲，守護真相！」記者陳恩惠／翻攝
「媒體識讀活動」讓孩子們學習如何「勇敢發聲，守護真相！」記者陳恩惠／翻攝

桃園 標語 詐騙

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