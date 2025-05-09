竹北實驗高中興建工程招標 拚115學年度招生
新竹縣政府表示，為解決116學年度高中量能不足的問題，提出高中就學5大方案，其中，縣立實驗高中訂名為「新竹縣立竹北實驗高級中學」，今天上網招標，預計115學年度招生。
竹縣府今天發布新聞稿指出，高中5大方案包含與國立陽明交大合作設置縣立實驗高中、六家及湖口高中增班擴校、文興國中及自強國中改制為完全中學等。
縣府指出，其中縣立實驗高中是以縣府為主導設置，已正式訂名為「新竹縣立竹北實驗高級中學」，預計於115學年度招收第1屆新生4班、80人，全校招收額滿為12班、240人，定位為「拔尖型高中」，以資訊科學、人文醫學為課程發展主軸。
縣府表示，竹北實驗高中的興建工程今天上網招標，預計115年8月交付教學大樓、115學年度如期招生。
新聞稿中，竹縣府教育局長楊郡慈表示，縣立實中基地位於竹北市環北路五段、新光五街、華興三街、新光三街之間，將興建2棟教學大樓、操場及停車場等空間，包含10間專科教室、12間一般教室。
竹北實中籌備處主任王淑蘭於稿中表示，竹北實中以「跨域優創、智啟未來」為願景，校訂課程融合社會情緒學習，結合生涯探索及規劃，多方培養學生適應力、覺察力、創造力與全球視野。
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