雲林某國中學生遭美工刀劃傷 教育處啟動調查

雲林縣某國中4月22日發生同學持美工刀劃傷另一名學生事件，受傷的學生因害怕已2週未上學；雲林縣教育處今天表示，已啟動行政調查及輔導機制，並加強校園反暴力宣導。

雲林縣教育處今天表示，全案發生在上月22日，A和B為同年級不同班級的學生，2人互不認識，案發當天A到B的教室外向另名同學借課本，疑似有嬉鬧行為，身為風紀股長的B請A離開並將窗戶關閉。

疑似過程中有碰到A的手臂，A下課後再到B的教室，言語刺激到B，甚至要求B到教室外說分明，B皆未理會；午餐後，2人在洗手台碰到，A疑似上前推了B，B拿出美工刀劃傷A的左手臂。

學校緊急將A生送醫治療，同時進行校安通報。事發當天晚上雙方家長在派出所道歉、協調，A家長希望B能轉學，未達成共識。

A家長今天接受媒體訪問時說，孩子到現在半夜會做惡夢，因心生畏懼已請假2週，更希望學校針對校安問題提出更完善的具體辦法。

雲林縣教育處已要求學校輔導雙方學生，宣導校園反暴力宣導，會持續關懷學生及協助學校完成行政調查。