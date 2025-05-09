桃園在地高中創校一甲子 張善政慶賀頒傑出校友

桃園市治平高中今60周年校慶，桃園市長張善政出席頒發12位傑出校友獎。張表示，感謝吳董事長當年創辦治平高中、啟英高中及康寧大學，深耕桃園教育、培育無數優秀人才。治平高中兼顧普通科、技職科與體育發展，讓學生獲得全面成長，是全人教育的典範，期勉在校生珍惜求學時光、善用資源，為未來人生奠定堅實基礎。

張說，看見許多治平高中優秀校友考取國內頂尖大學，令人欣慰與驕傲。從地方到中央政壇，包括市議員李家興、陳韋曄、前國防部副部長蒲澤春上將、前楊梅市長彭聖富等，皆是治平高中培育出的傑出人物，為國家與桃園做出卓越貢獻。

治平高中董事長吳慶堂說，能親身見證學校60周年校慶，深感榮幸與感動，尤其看到學生們的精彩表演與優異表現，更倍感驕傲。他感謝歷任校長、教師、家長會與校友的辛勤付出，共同成就今日的治平高中，並承諾將持續支持學校發展，照顧每一位師生。

教育部前部長吳清基表示，治平高中是一所德、智、體、群、美五育並重的優質學校，學生在各項活動中展現成熟穩重、學業與運動並進的亮眼表現，顯見師資優良、學生積極投入。他也引用哈佛大學學者研究指出，「運動能改造大腦」，運動不僅強健體魄，更能提升學習效能，並肯定治平高中重視品格教育，學生氣質優雅、禮貌周全，是教育成功最具體的展現。