這所高中校慶請來李多慧、李雅英「雙女神」 師生超嗨引爆話題

僑泰高中55周年校慶，繼上周邀職棒味全龍隊啦啦隊女神李多慧，今天的校園演唱會邀請到職棒富邦悍將韓籍啦啦隊女神李雅英，以及陳華、菲道爾、陳零九、邱鋒澤、焦凡凡、班恩等知名藝人，堅強卡司堪比跨年演唱會，在全國校園引爆話題。

僑泰高中校園演唱會今天下午登場，由職棒樂天桃猿啦啦隊隊員琳妲（林羿禎）擔任主持人，李雅英熱力演出，再加上校慶登場的味全龍隊李多慧，職棒三球隊明星啦啦隊員先後齊聚高中校園，可說是全台首次。

李雅英去年被票選為「甜美系校花」，今參加僑泰演唱會是她進入台灣高中校園的初體驗，未演先轟動，引發熱議。李雅英今天不但帶來精彩的SOLO舞蹈，還當起老師，教導僑泰師生如何跳當紅網路歌曲「Chicken Banana」，並且與師生共舞，甜美的笑容與幽默的互動，讓演唱會充滿歡笑聲。

陳華是第三次來僑泰高中，先前曾在畢業晚會獻唱「想和你看五月的晚霞」，今天帶來多首精采歌曲；菲道爾還特別提早從馬來西亞搭機來台，帶來「在加納共和國離婚」、「阿拉斯加海灣」等知名歌曲，讓現場師生嗨翻天。

學生劉宇晨說，上個月他得知李雅英要來僑泰，早就備好應援毛巾，今天可以女神近距離互動，直呼「賺到了！」

應英科主任陳正哲說，啦啦隊是台灣職棒特有文化，為比賽注入一股溫暖力量，他和小孩也很喜歡。這次主動爭取和李雅英在台上同框，希望鼓勵孩子自信面對未來人生舞台。