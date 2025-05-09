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高雄某國中師生格鬥？ 老師提腳遭扳倒壓制
網傳影片，一高雄某國中學生對老師「嗆輸贏」，師生2人上演格鬥動作，結果老師提腳時，遭學生抓住腳扳倒壓制，一旁學生不斷嘻笑。警方得悉表示未接獲報案，將深入了解經過。
網路「黑色豪門企業」今天傳出這段影片，貼文稱「跟老師嗆輸贏，單挑」。
影片顯示，穿著制服的學生疑在校內和穿黑T恤的老師，擺出單挑格鬥姿勢，學生以拳擊動作與老師對峙，老師一再對學生掃腳未果，後來提腳時被學生抓住腳，扳倒地上壓制。影片內容不能確定師生是嬉戲，還是真格鬥。
轄區高雄警方得悉影片內容，表示依據內政部警政署「警察人員進入校園執法相關機制」規範，警方未接獲校方及當事人報案，將主動聯繫校方了解相關事件經過，有無需要協助。
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