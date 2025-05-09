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台南永康國小女籃全國聯賽第三 歷來最佳黃偉哲送禮嘉勉

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南永康國小女籃全國聯賽第三歷來最佳，市長黃偉哲送禮嘉勉。圖／台南市政府提供
台南永康國小女籃全國聯賽第三歷來最佳，市長黃偉哲送禮嘉勉。圖／台南市政府提供

台南市永康國小女子籃球隊日前贏得全國國小籃球聯賽女子第三名，這也是台南市國小球隊在全國聯賽(EBL)最佳表現。台南市長黃偉哲表示「深感榮耀」，今天特別到永康國小嘉勉小球員並贈送禮物。

黃偉哲說，拿到全國聯賽第三很不易，是台南歷來最好成績，即便沒體育班，永康國小還是展現多元發展好成績。他感謝所有球員的努力、吳朝聞教練及陳千惠教練指導，校方行政支持和家長奧援，群策群力成就佳績，期許未來繼續創佳績，培養更多優秀選手為台南爭光。

永康國小表示，該校女籃108年開始蓬勃發展，歷年除市賽拿下四冠王，三月初也參加全國國小籃球錦標賽榮獲五年級組冠軍、六年級組亞軍。這次全國國小聯賽更上一層樓，在分組超過20隊競爭當中拿下季軍，是台南市歷來最好成績。

校方表示，近年籃球運動受家長支持，在非體育專班的環境下異軍突起，球員從三年級開始參與，利用戶外場地在晨光時間及放學課餘時間反覆練習，更在賽前犧牲假日加強訓練。除學生苦練背後支持的家長後援會，及專業外聘教練團，更是能獲勝關鍵。而小球員練球也自我學習跟上學校課業，避免打球影響課業。

校長洪國展指出，球隊發展需要多方的配合，非一己之力可以完成，球員在球場團體小組合作，以負責態度與運動家精神堅持，未來籃球隊將持續努力，希望能為台南市再創佳績。

台南永康國小女籃全國聯賽第三歷來最佳，市長黃偉哲送禮嘉勉。圖／台南市政府提供
台南永康國小女籃全國聯賽第三歷來最佳，市長黃偉哲送禮嘉勉。圖／台南市政府提供

教練 黃偉哲

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