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竹北實驗高中工程今上網招標 預計115學年度如期招生

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣立竹北實驗高級中學預計115年8月交付教學大樓、115學年度如期招生。圖／縣府提供
新竹縣立竹北實驗高級中學預計115年8月交付教學大樓、115學年度如期招生。圖／縣府提供

為解決116學年度高中不足問題，新竹縣提出高中五大方案，包含與陽明交大合作設置縣立實驗高中、六家及湖口高中增班擴校、文興國中及自強國中改制為完全中學等，其中縣立實驗高中正式定名為「新竹縣立竹北實驗高級中學」，興建工程經費6.7億元，本月辦理工程發包，今天上網招標，預計115年8月交付教學大樓、115學年度如期招生。 

縣長楊文科表示，教育經費編列占總預算42％以上，顯示縣府對教育的建設及軟體設備的提升不遺餘力，高中就學五大方案持續向中央爭取經費，以如期如質為前提，縣府將全力支持教育發展。 

縣立竹北實驗高中是以縣府為主導設置的縣立實驗高中，預計於115學年度招收第一屆新生4班80人，全校招收額滿為12班240人，定位為「拔尖型高中」，學校以雙語國際教育為人文奠基，以資訊科學、人文醫學為課程發展主軸，目的是透過大學端學術及師資等資源的挹注，讓學生有更多優質、多元且適性化的選擇。 

縣立竹北實驗高中籌備處主任校長王淑蘭表示，實驗高中以「跨域優創、智啟未來」為願景，達到 「4U：Universal、Unite、Unbound、Unlock Your Potential」 的教育目標；推動跨學科共創（Interdisciplinary Co-Creation），打破傳統學科界線，透過探究實作與自主學習的實踐，升級學習模式；更透過PBL專題學習法，讓學生在真實情境中探索知識、解決問題。另校訂課程融合SEL社會情緒學習，結合生涯探索及規劃，多方培養學生的適應力、覺察力、創造力與全球視野。 

教育局長楊郡慈表示，縣立實中基地位於竹北市環北路五段、新光五街、華興三街、新光三街之間，位於新竹縣華興非營利幼兒園旁，基地四面臨路，佔地面積約1.46公頃，將興建2棟教學大樓、操場及停車場等空間，包含10間專科、12間一般教室。

縣立實驗高中正式訂名為「新竹縣立竹北實驗高級中學」，興建工程經費6.7億元，本月辦理工程發包，今天上網招標。圖／縣府提供
縣立實驗高中正式訂名為「新竹縣立竹北實驗高級中學」，興建工程經費6.7億元，本月辦理工程發包，今天上網招標。圖／縣府提供

新竹 竹北 陽明交大

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