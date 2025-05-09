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高雄鼓山高中舉重隊全中運奪3金 雙首長喝采勉勵

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
鼓山高中舉重隊自114年全中運凱旋歸來，8日下午至議會接受高市議長康裕成及市長陳其邁嘉勉。圖／高市議會提供
鼓山高中舉重隊自114年全中運凱旋歸來，8日下午至議會接受高市議長康裕成及市長陳其邁嘉勉。圖／高市議會提供

高雄鼓山高中舉重隊在全中運大放異彩，共奪3金、5銀、1銅，9位獲獎選手昨天下午在校長廖俞雲陪同下到議會，接受市長陳其邁及議長康裕成嘉勉恭賀，眾人以熱烈掌聲為選手喝采，感謝小隊員為高雄爭光。

鼓山高中舉重隊獲得佳績，除接受市長及議長喝采外，贊助鼓山高中舉重隊的永豐盛企業董事長楊紘先也到場致賀，以行動支持舉重隊選手。

議長康裕成說，所有選手都很優秀，不負平日辛苦訓練和眾人期待，最終取得優異成績，也為國高中生涯留下精彩的一頁；期許選手繼續加油努力，未來持續征戰賽場，贏得更多獎牌。

此外，康裕成感謝楊董事長承諾連續5年贊助舉重隊訓練經費，更親自出席活動，現場給予選手加油打氣；期待透過楊董事長的拋磚引玉，未來會有更多企業支持高雄各項三級體育。

鼓山高中舉重隊凱旋歸來，8日下午至議會接受高市議長康裕成（右二）及市長陳其邁（左二）嘉勉，現場掌聲歡呼聲不斷。圖／高市議會提供
鼓山高中舉重隊凱旋歸來，8日下午至議會接受高市議長康裕成（右二）及市長陳其邁（左二）嘉勉，現場掌聲歡呼聲不斷。圖／高市議會提供
鼓山高中舉重隊自114年全中運凱旋歸來，8日下午至議會接受高市議長康裕成及市長陳其邁嘉勉。圖／高市議會提供
鼓山高中舉重隊自114年全中運凱旋歸來，8日下午至議會接受高市議長康裕成及市長陳其邁嘉勉。圖／高市議會提供

康裕成 永豐 陳其邁

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