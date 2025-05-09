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國小生擁書率六都墊底 新北：藏書量全國最多

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
教育部統計處指新北市每生平均圖書冊數28.83冊，遠低於全國平均且在六都敬陪末座。圖／聯合報系資料照片
教育部統計處指新北市每生平均圖書冊數28.83冊，遠低於全國平均且在六都敬陪末座。圖／聯合報系資料照片

教育部統計處公布113學年度縣市統計指標，全國國小圖書館每名學生平均擁有圖書40.16冊，新北市僅28.83冊，遠低於全國平均，且在六都中敬陪末座。新北教育局回應，目前已提升，且總藏量仍居全國之冠，擁書率僅為推動閱讀教育指標之一，並非唯一。

教育部統計六都全國國小圖書館每名學生平均擁有圖書，台南市平均為39.21冊、桃園市37.99冊、台北市37.46冊、高雄市36.09冊、台中市33.54冊，新北市28.83冊明顯落後。

市議員黃淑君表示，新北市學生數最多，卻在六都中排名最後，恐影響整體學生閱讀素養與未來競爭力，地方政府應檢視每校圖書館現況，訂定明確充實目標與時程。

黃淑君說明，當閱讀理解成為學測與升學考試的主流題型時，藏書量的多寡攸關學生是否能公平應對未來挑戰。

教育局表示，新北市因學生數為全國之冠，計算擁書率數據較為不利，新北市藏書量仍為全國最高，從借閱率及到館次數皆為六都第一，會持續挹注資金充實館藏量。

教育局說，依全國圖書管理系統最新資料，新北擁書率已大幅提升至32.66本。教育局每年固定編列圖書預算協助各校添購書籍，近2年補助近6千萬元採購圖書，擁書率大幅提升。更購置超過71萬冊電子書並建置17座書庫，流通書籍近3萬冊，統計處卻未採計電子書總量納入擁書率。

教育局

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