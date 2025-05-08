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聯合報與懷恩基金會共邀 錦山國小台北一日遊

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
懷恩基金會董事長李棟樑（右）與聯合報合辦「偏鄉學童台北一日遊」。記者林澔一／攝影
懷恩基金會董事長李棟樑（右）與聯合報合辦「偏鄉學童台北一日遊」。記者林澔一／攝影

聯合報與懷恩社福基金會，每年固定舉辦「偏鄉兒童台北一日遊」活動，今年邀請新竹縣錦山國小前來台北，參觀長榮海事博物館與國立台灣博物館，聯合報副總經理陳偉民全程作陪。中午則由基金會董事長李棟樑作東，安排師生享用自助餐，讓小朋友們擁有溫馨難忘的大都會一日體驗。

李棟樑與會統事業副董事長李啟銘、致贈校方校務發展基金，由校長蔡汶錡代表接受，並致贈禮品給出席同學，期勉他們持續充實自我，為未來奠定基礎。蔡校長代表錦山國小的師生與家長，向主辦單位關懷偏鄉教育的熱忱表達謝意，也期盼孩子們將這份溫暖記在心中，未來有能力時回饋社會，延續善的循環。

錦山國小師生在國立台灣博物館前合影。記者陳偉民／攝影
錦山國小師生在國立台灣博物館前合影。記者陳偉民／攝影
錦山國小師生參觀長榮海事博物館。記者陳偉民／攝影
錦山國小師生參觀長榮海事博物館。記者陳偉民／攝影
114年度「偏鄉學童台北一日遊」活動，邀請新竹錦山國小，左起：聯合報副總經理陳偉民、會統企業副董事長李啟銘、錦山國小校長蔡汶錡、懷恩基金會董事長李棟樑、教導主任白昀昕。記者林澔一／攝影
114年度「偏鄉學童台北一日遊」活動，邀請新竹錦山國小，左起：聯合報副總經理陳偉民、會統企業副董事長李啟銘、錦山國小校長蔡汶錡、懷恩基金會董事長李棟樑、教導主任白昀昕。記者林澔一／攝影

偏鄉教育 博物館 李棟樑

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