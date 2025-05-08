聯合報與懷恩基金會共邀 錦山國小台北一日遊

校園暴力事件層出不窮。急診醫師達特傑生發文透露，近年送來急診的小學生、中學生明顯增多，而且大多都是被同學毆打的案例，對此，網友們感嘆「公立學校已經是重災區」，也擔憂社會上許多家庭教育出了不小問題。

2025-05-08 15:22