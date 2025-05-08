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校園霸凌增加？急診醫曝「中小學生被毆打」：每周都會遇到

聯合新聞網／ 綜合報導
急診醫師達特傑生發文透露近年送來急診的小學生、中學生明顯增多。聯合報系資料照
急診醫師達特傑生發文透露近年送來急診的小學生、中學生明顯增多。聯合報系資料照

校園暴力事件層出不窮。急診醫師達特傑生發文透露，近年送來急診的小學生、中學生明顯增多，而且大多都是被同學毆打的案例，對此，網友們感嘆「公立學校已經是重災區」，也擔憂社會上許多家庭教育出了不小問題。

急診醫師達特傑生在Threads發文，表示近些年來，急診室內國小生、國中生被同學毆打的案例越來越多了，「每周都遇得到」，他對此感到很擔憂，希望民眾們能關心這點，也期望只是他個人的感覺誤差而已。

此文一出，有網友認為公立學校是重災區，也提到了家庭教育的問題，「公立學校已經是重災區了，看到家長們狂搶私立學校的學位就明白怎麼回事了」、「連小學生都這麼充滿暴戾之氣，不免讓人擔心，社會上有許多的家庭教育都出了很大的問題了」、「年輕一輩的家長很多都教小孩遇到事情就打回去，唉」。

也有第一線的教師、醫護人員現身說法，「沒有錯哦，我是學校護理師，我都在案發現場」、「第一線教師也應該很有感，越來越多情緒障礙的小朋友」、「我在放射科遇到8歲只是想勸架的孩子，最後因為跑太慢被同學追上拿東西打頭」。

也有網友認為校園暴力是一直都有的問題，只是以前通訊沒那麼發達，「我聽過我爸講以前學校更多打架、鬥毆事件，只是以前資訊不流通只能靠口述而已」、「從爸媽的時代就很多，只是以前資訊不流通只能透過口述，以前霸凌更兇狠」、「以前更多」、「以前就超多了，只是沒通報」。

國中生 小學生 校園暴力事件

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