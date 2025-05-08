能提告嗎？低年級教師被小學生嗆「腦袋進水」 網提議：反其道而行

如何管教沒禮貌的學生呢？一名國小低年級的教師發文，稱她平時用加分的方式與學生互動，大部分學生都很聽話，但少部分學生不僅會狡辯，更會直接嗆說「老師腦袋進水」，讓她感到很苦惱，詢問網友：「如果提告會讓學生害怕嗎？」。

一名女網友在Dcard發文，表示她這學期接了國小低年級的課，她的教學方式以加分為主，認真寫功課、安靜做事、把書包放好、準時上課她都會加分，很多學生都會乖乖聽話，但某些學生非常難教，甚至不禮貌，例如她幫放好書包的學生加分，沒放好的學生會開始狡辯，還會說「我有放好，是妳眼瞎」等話語。

原PO舉例，還有一次她幫學生加分，有一位學生沒做好，質問她為何沒加分，原PO解釋後，學生還直接嗆說「老師腦袋進水」，之後被班導帶走處理，經過此事件，原PO很苦惱如何教導沒禮貌的學生，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少過來人提出建議，認為反其道而行是不錯的做法，「反其道而行，下課抓他來談話，把所有人趕出去下課，給孩子留面子和他談話，一年級通常還是想被老師肯定的」、「可以先把他當透明人適當應付就好」、「或許妳可以時常玩要需要分組的遊戲，三不五時就讓同學互相選人做事，他很快就會發現自己沒有人一組只能當觀眾」、「我只會跟全班說做人要有禮貌，然後忽略他」。

也有網友遇到類似學生的經歷，「今天也是遇到學生不守規定被我登記在黑板，下課找我理論狡辯、出言不遜，我直接大爆炸」、「我班上就有說話方式一模一樣的學生，也是低年級，一言不合就對老師同學說難聽的話。好好講沒用，處罰了還會覺得自己沒犯錯很委屈」。