諾貝爾得主今台北演講！馬祖高中學生飛到台灣圓夢接軌國際

為協助全國青年深入了解百億圓夢計畫，教育部青年發展署今日上午在政大公企中心舉辦專為高中生設計的說明會，更邀請諾貝爾物理學獎得主康斯坦丁‧諾沃肖洛夫爵士親臨現場演講，吸引各縣市的眾多師生參與。馬祖高中此次由校長謝崇耀帶領22位學生跨海赴台參與，張姓學生激動的說，「能夠親耳聆聽諾貝爾獎得主的演講，這真的是人生中難得的體驗！」

儘管昨天馬祖天候不佳，班機延誤，一度讓學生擔心無法成行，但最終所有人順利搭上飛機，在活動前1夜安全抵達台北。「我們真的很幸運，每一位同學都能如願參加！」有學生笑著說，雖然行程緊湊，卻讓他們體會到珍貴的學習動力。

國立馬祖高級中學此次由校長謝崇耀及何若虛老師帶領22位學生前來參與這場難得的盛會，對於這次機會，謝崇耀指出，教育部提供經費，讓離島的孩子們能夠親身聆聽世界級學者的演說，這不僅是知識的洗禮，更是拓展視野的契機。他也感謝該校在台北市的好朋友，台北城市科技大學協助師生額外的參訪與接待，希望學生珍惜這次難得的學習機會，並深入理解申請流程與資源運用，為未來的國際學習旅程做好準備。

除了聆聽世界級學者的演講，同學們也在說明會中了解「百億圓夢基金」的申請方式與資源內容。張姓學生表示，這不只是一次演講，而是一個起點，讓我們真正知道夢想可以靠制度與行動實現。學生小怡也說，自己開始思考如何規劃未來的學習路徑。