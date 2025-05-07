新北汐止青山國中小直笛團再創輝煌 二連霸全國特優

汐止區青山國中小，直笛團成立已經十多年，而且比賽成績越來越好，在113學年度全國學生音樂比賽中，再次勇奪國中組直笛「特優」榮譽，完成驚人的二連霸壯舉，這也讓團員們都好開心，這都是團員們無數次刻苦練習與默契合作，展現出他們對音樂的熱情與堅持。

青山國中小校長陳衍鈴表示，直笛團從創團到現在都有很優異的表現，同學們都很積極努力學習，比賽成績相當出色，這次拿到二連霸的特優，是非常難得的，之前也受邀到衛武營表演，今年也積極爭取，希望讓孩子再有機會在全國觀眾面前演出，增加他們的表演信心。

青山國中小指導老師施汎潔指出，直笛團成員是從國小3年級到國中8年級，他們在團練的時候，都是非常享受在音樂當中的一群孩子，雖然，常常在比賽前都是一整天的練習，尤其是全國賽，有三週的時間都是高強度的團練，雖然辛苦，但是孩子們都很肯下功夫，去達到極致的境界，在台上表演可以看到他們都是非常的有默契，每個聲部是很享受在其中。這兩年的全國賽特優，覺得雖然他們不是直笛最厲害的，但是他們吹出來的音樂，卻是最讓人感動的。

連續兩年拿到全國冠軍，真的不容易，雖然參加國中組，不過比賽成員裡，卻有幾位是國小生，當然青山直笛團的成功，背後是堅強師資團隊的共同努力，帶領學生們在音樂的道路上穩健前行，每個星期社團練習，下午時間吃完飯，孩子們就進到教室集合，在老師陪伴指導下，孩子們在每一次練習中成長茁壯，彷彿施展出音樂的魔法，讓直笛團的每一次演出，都充滿靈魂與感染力。

青山國中小學生說，很喜歡直笛，吹直笛時可以一直在享受音樂，雖然一開始連指法都沒辦法練熟、氣可能又不夠，會被老師罵，但是會不斷練習精進，這次再度拿到全國特優，因為大家都很團結，覺得是完成了一項不可能的任務，很有成就感。