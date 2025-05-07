北海岸學子藝氣風發 藝文成果聯合發表會
金山高中邀請北海岸地區各學校的社團與藝文團隊進行聯合成果展演，透過各校學生的才藝發表，各校親師生進行互動觀摩與學習，讓藝術教育扎根於生活與社區，也期盼能培育出更多在地的藝文優秀人才，讓偏鄉北海岸地區的學校，能以多元樣貌展現，並開啟藝術教育的扎根傳承對話與交流。
金山區長劉昌松也出席活動表示，非常感謝金山高中將萬金石地區的學校聚集起來，讓學生有共同展演的舞台，特別的是這次還邀請了畢業校友回來一起演出，讓才藝的學習與展能是永續的在進行，為此也加碼獎學金紅包作為獎勵，希望學生們能夠在喜愛的才藝上繼續精進。
為活化學生多元發展並提供創作場域，金山高中結合周邊鄰近國小，一起為學生搭建創意展能的舞台，讓各校師生之間相互觀摩互動交流，在這次展演中，從舞蹈、歌唱到管樂都有，學生們在舞台上展現熱情與活力，表現最優秀的自己。
金山高中校長陳玉桂指出，期待透過交流，讓藝術教育扎根於生活與社區，也期盼能培育出更多在地的藝文優秀人才，讓偏鄉北海岸地區的學校，能以多元樣貌展現，並開啟藝術教育的扎根傳承對話與交流。
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