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育德國小手繪報 關注地球暖化議題

聯合報／ 教育事業部
結業典禮邀請樹林垃圾焚化廠廠長蔡秉諺（右二）頒獎給獲得第一名的「蠟筆小新周報」隊，並與校長蔡佩芳（左二）、教務主任王麗茹（右一）、老師合照。圖／育德國小提供
結業典禮邀請樹林垃圾焚化廠廠長蔡秉諺（右二）頒獎給獲得第一名的「蠟筆小新周報」隊，並與校長蔡佩芳（左二）、教務主任王麗茹（右一）、老師合照。圖／育德國小提供

新北市環保局樹林垃圾焚化廠主辦的「環境教育手繪報創意編輯訓練營」，近日於樹林育德國小舉行結業典禮。四年甲班學生分組，以圖文關注地球暖化，提出節能減碳解方。最終由「蠟筆小新周報」隊——陳秀宜、林雅靖、林妤芳、翁婕寧，獲第一名。

樹林垃圾焚化廠長年推動環境教育，已連續18年為鄰近學校開設手繪報與寫作課程，教授表達技巧，更強化學生對環保議題的關注。

樹林垃圾焚化廠廠長蔡秉諺指出，新北市有三座焚化爐，但唯有樹林廠長期開設作文班與手繪報環教課程，「這不只是知識的傳遞，更是責任的培養。」育德國小校長蔡佩芳感謝焚化廠多年的支持，讓環境教育向下扎根，「這堂課是四年級的共同記憶，也是育德的傳統。。」 

這次「獨角仙復育周刊」隊雖未能得第一名，但蔡秉諺對這組作品印象深刻。他表示，極端氣候導致獨角仙數量與棲地銳減，學生關注細微卻重要的議題，展現敏感度。

他也提到，全球暖化導致氣候劇烈變化，這些都是警訊。除了老生常談的自備環保餐具、資源回收、節電之外，他鼓勵大家從日常生活做出改變，例如多吃在地、當季食材、減少對進口食物的依賴，這些都是實踐「碳足跡」減量的具體行動。

樹林垃圾焚化廠廠長蔡秉諺對「獨角仙復育周刊」隊印象深刻。他表示，極端氣候導致獨角仙數量與棲地銳減，學生願意關注細微卻重要的議題，展現環境敏感度。圖／教育事業部提供
樹林垃圾焚化廠廠長蔡秉諺對「獨角仙復育周刊」隊印象深刻。他表示，極端氣候導致獨角仙數量與棲地銳減，學生願意關注細微卻重要的議題，展現環境敏感度。圖／教育事業部提供
「蠟筆小新周報」隊——陳秀宜、林雅靖、林妤芳、翁婕寧脫穎而出，榮獲第一名。圖／育德國小提供
「蠟筆小新周報」隊——陳秀宜、林雅靖、林妤芳、翁婕寧脫穎而出，榮獲第一名。圖／育德國小提供

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