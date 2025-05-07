嘉市學童種媽媽的康乃馨 義賣捐助國際救援

位於嘉義市重要花卉產地旁的育人國小，四年級學生每年都有花卉學習課程，歷經5個月辛勤耕耘，學童今天上午快樂收成康乃馨，將親手種植的康乃馨送給母親，明後天還要義賣助弱勢，義賣所得曾捐助2023年土耳其大地震；校長楊家豪表示，將生命教育與永續發展目標（SDGs）融入學習歷程，孩子們學習尊重生命、關懷他人，更體認環境永續的重要性。

本周日就是母親節，感謝母親辛勤和付出，康乃馨讓這日子更為溫馨，但因去年颱風影響花卉種子，加上年初因氣候不穩，今年康乃馨價錢上揚，往年產地價每支10元，今年15元，貴了1/6。

校長楊家豪表示，學校剛好位於港坪花卉區，周邊熱心花農無償提供土地、專業，育人國小四年級學生每年都有學習花卉特色課程「花現幸福．溫馨傳情」，很受學童歡迎，已近20年；康乃馨花期5個月，從12月至隔年5月收成，學童透過向社區花卉達人學習種花，再透過自主行動及倡議SDG17國際夥伴關係。

學童在課程中討論要倡議的主題和捐助的團體，再透過行動利用母親節前夕，將康乃馨義賣，所得捐贈給需要幫助的團體，每年約可以收成600支康乃馨，平均每年義賣1萬元以上，最高一次是2萬多元捐助2023年土耳其地震。

楊家豪說，孩子透過實際行動實踐「消除貧窮」與「減少不平等」的SDGs精神，用自己的力量溫暖更多需要幫助的人。明後天5月8日、9日上學時間，由學生進行康乃馨義賣活動。

學生黃子軒說，每天都在照顧我的康乃馨，就像媽媽每天照顧我一樣。這次我要把花送給媽媽，謝謝她的辛苦，讓她知道我愛她。