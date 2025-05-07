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我國取得U16橋藝世錦賽門票 6隊員均為苗栗明仁國中學生

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
第25屆亞太盃青年橋藝錦標賽昨天決賽，中華台北U16代表隊選手全是苗栗市明仁國中學生，榮獲亞太盃亞軍，也取得7月到義大利參加世界青年錦標賽的資格。圖／邱宏宬提供
第25屆亞太盃青年橋藝錦標賽昨天決賽，中華台北U16代表隊選手全是苗栗市明仁國中學生，榮獲亞太盃亞軍，也取得7月到義大利參加世界青年錦標賽的資格。圖／邱宏宬提供

第25屆亞太盃青年橋藝錦標賽昨天下午進行決賽，中華台北U16代表隊榮獲錦標組亞軍，取得7月到義大利參加世界青年錦標賽的資格；中華台北U16代表隊6名隊員全部都是苗栗市明仁國中七、八年級學生，再次展現明仁「橋藝國手搖籃」的堅強實力。

中華台北U16代表隊教練邱宏宬表示，這項比賽在泰國舉辦，U16代表隊拿到亞太地區進軍世錦賽的「門票」，也平了過去年中華台北代表隊U16的成績紀錄。這次亞太盃比賽，U16由另一名教練王盟翔率隊前往，6名國手隊員分別是彭昱瑞、王晨安、陳新凱朱誌偉、劉祐齊、吳秉宸，都是明仁國中學生。

邱宏宬表示，昨天U16決賽與中國大陸代表隊對壘，進行到下午4點多，大陸隊的實力堅強，目前仍有如一道「高牆」，即使如此，昨天雙方的冠亞軍之戰的三輪比賽，第一輪還是由中華台北領先，但後兩輪因體力、精神不濟，可惜最後還是落敗，亞太區U16有4隊名額可晉級參加7月12至17日在義大利舉辦的第19屆世界青年橋藝錦標賽。

他說，中華台北U16代表隊今天將返國，未來將進一步強化體力與技術的提升，盼在世錦賽發光發亮，為苗栗、為台灣爭光。

第25屆亞太盃青年橋藝錦標賽昨天決賽，中華台北U16代表隊選手全是苗栗市明仁國中學生，榮獲亞太盃亞軍，也取得7月到義大利參加世界青年錦標賽的資格。圖／邱宏宬提供
第25屆亞太盃青年橋藝錦標賽昨天決賽，中華台北U16代表隊選手全是苗栗市明仁國中學生，榮獲亞太盃亞軍，也取得7月到義大利參加世界青年錦標賽的資格。圖／邱宏宬提供
第25屆亞太盃青年橋藝錦標賽昨天決賽，中華台北U16代表隊選手全是苗栗市明仁國中學生，榮獲亞太盃亞軍，也取得7月到義大利參加世界青年錦標賽的資格。圖／邱宏宬提供
第25屆亞太盃青年橋藝錦標賽昨天決賽，中華台北U16代表隊選手全是苗栗市明仁國中學生，榮獲亞太盃亞軍，也取得7月到義大利參加世界青年錦標賽的資格。圖／邱宏宬提供

中華台北 義大利 青年

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