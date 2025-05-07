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中市宜寧中學光電球場啟用 盧秀燕：支援國家綠電意義重大

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市宜寧高中光電球場今啟用，由環太光電出資2400萬元興建3面光電球場，台中市長盧秀燕親資出席見證。圖／台中市政府提供
台中市宜寧高中光電球場今啟用，由環太光電出資2400萬元興建3面光電球場，台中市長盧秀燕親資出席見證。圖／台中市政府提供

台中市宜寧高中光電球場今啟用，由環太光電出資2400萬元興建3面光電球場。台中市長盧秀燕表示，光電球場不只能遮陽避雨，還能發電供電，援國家綠電政策，工程雖然不大，但意義重大，因此特別出席表達支持。

盧秀燕表示，國家有能源問題，發電能源供應是中央的事情，但每個人都可幫忙，因此設置光電協助國家能源非常重要。環太光電李董事長是宜寧校友，捐贈3面光電作為宜寧中學風雨球場，除提供孩子遮陽避雨的場地，球場屋頂更設有光電設備，可支援國家綠電政策，企業與校園合作，意義重大，也展現傑出校友對母校與社會的回饋。

盧秀燕說，台中市截至去年底已有40所公立學校，共設置102面光電球場，總裝置容量達13MW，每年可產出1600萬度電，如以台電統計2023年每戶家庭平均用電338度計算，光電球場所發的電等同3900戶小家庭一年所需的電量。

教育局長蔣偉民表示，宜寧中學今啟用的光電球場，太陽光電裝置容量294.84瓩，總裝置容量超過1100瓩，很高興宜寧加入建置光電球場的行列，期望其他私立學校也興建光電球場，為節能減碳和綠能教育努力。

蔣偉民表示，光電球場省電、省錢，也讓學生從小接觸再生能源，寓教於樂，達到綠能教育向下扎根。教育局持續推動設置光電球場，預計2027年底將新增完成大甲高工、大智國小等16校光電球場，屆時全市共56所公立學校設置，光電球場將增加到145面。

教育局指出，光電球場的設置須符合日照充足及場地面積等條件，未來將持續鼓勵符合條件的學校加速建置，學校提供球場土地，由廠商出資在戶外籃球場上方加裝太陽能板，發電所得以回饋金回饋學校，用來改善教學環境，學生能在底下安心打球、舉辦活動，同時還能產生綠電，環保又實用。

台中市宜寧高中光電球場今啟用，由環太光電出資2400萬元興建3面光電球場。圖／台中市政府提供
台中市宜寧高中光電球場今啟用，由環太光電出資2400萬元興建3面光電球場。圖／台中市政府提供
台中市宜寧高中光電球場今啟用，由環太光電出資2400萬元興建3面光電球場。記者余采瀅／攝影
台中市宜寧高中光電球場今啟用，由環太光電出資2400萬元興建3面光電球場。記者余采瀅／攝影

台中市 教育局 盧秀燕

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